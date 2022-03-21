高盛：預計Fed將在2023年升息5次

據報導，高盛 (Goldman Sachs) 預計美聯準會 (Fed) 將在 2023 年升息 5 次，並預測最終利率將達到 3% 至 3.25%，高於先前預估的 2.75% 至 3%。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 預估，由於更加強勁的經濟成長前景，以及上週美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 發出的訊號，Fed 可能將在 2023 年第一季前的每次利率會議上都宣布升息，並在 2023 年第二季開始放緩升息步伐，至每季升息一次。

Hatzius 也表示，他維持對 Fed 將在今年升息 7 次、每次 25 個基點的預測。同時他認為，Fed 有可能會在某個時間點升息 50 個基點，使得政策利率更早達到該行的最終預測值 (3% 至 3.25%)。

Hatzius 也在報告中預估，今年第四季美國實際家庭收入將較去年同期增長 0.5%。

聯準會在 2020 年初一口氣將聯邦基金利率調降至 0 至 0.25%，以緩解新冠疫情造成的經濟衝擊，隨著經濟逐漸復甦，就業市場強勁成長，Fed 上週宣布升息 1 碼，聯邦基金利率走廊來到 0.25% 至 0.5% 區間。

聯準會釋出的最新利率點陣圖顯示，預計今年剩餘 6 次利率會議都會升息，今年利率預測中位值為 1.9%，2023 年將再升息 3 次至中位值 2.8%，2024 年不會升息。

FolioBeyond 首席策略師兼投資組合經理 Dean Smith 表示：「聯準會主席鮑爾清楚了解到，聯準會現在真的必須關注高通膨，通膨已遠遠超出他們的預期，但這情況難在短期內就能改善，需要一段時間來控制。」