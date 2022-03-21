俄烏戰事恐波及美國經濟 亞特蘭大Fed行長：今年升息只有6次

亞特蘭大聯準會 (Fed) 分行總裁博斯蒂克 (Raphael Bostic) 周一 (21 日) 表示，他預計今年 Fed 將總共升息 6 次，2023 年升息 2 次；他的預測數比他的大多數同事來得少，因他擔心俄羅斯入侵烏克蘭對美國經濟的影響。

他在準備提交給全國商業經濟協會 (NABE) 的書面致詞稿中指出，「控制高通膨率是我 2022 年最關心的問題。」

但是，他補充說，「不確定性的上升卻是我最在乎的，這削弱了對如今採取激進的利率路徑的信心。」

Fed 上周自 2018 年以來首次升息，將利率從接近 0% 的水平調升，以抑制目前高於 6% 的通膨。

大多數 Fed 理事預計今年年底前利率將至少升至 1.9%，相當於在 Fed 今年餘下的 6 次會議上每次都升息 25 個基點，預計明年還有 4 次。

博斯蒂克周一表示，就業市場吃緊，並指出恢復勞動力供需平衡「至關重要」。而且，他說，烏克蘭的衝突將對石油和小麥等大宗商品的價格造成進一步的上行壓力，而且隨著企業重組其供應鏈，其價格也會受到更廣泛的影響。

這兩種情況都可能加劇本已很嚴重的通膨壓力；他說，另一方面，風險是「雙向」的，衝突帶來的不確定性可能會減少經濟活動。

他說，「如果面對經濟不確定性或取消寬鬆貨幣政策，需求動搖，那麼合適的路徑可能比我目前預測的要保守。」「但還有其他變數，例如供應戰略的轉變，這可能意味著更高的成本，從而推動政策路徑比預期的更激進。」