〈貴金屬盤後〉避險需求支撐金價翻漲 暫甩Fed大幅升息陰霾  

黃金期貨周一 (21 日) 上漲，暫時擺脫上周挫跌和聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示大幅升息的陰霾。

4 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 20 美分或 0.1%，收每盎司 1929.50 美元，稍早在鮑爾談話期間曾下跌。此一交易最熱絡期貨上周挫跌 2.8%，是交易最活絡期貨去年 11 月底以來最差單周表現。

Insignia 顧問公司主任 Chintan Karnani 說：「交易員正在評估俄烏局勢對第 2 季和未來幾季經濟的影響。超高通膨率和停滯性通膨的可能性，都是讓金價保持在 1900 美元以上的原因。」

鮑爾周一表示，必要時不排除加快升息速度，為 Fed 最快 5 月開會一口氣升息 50 個基點 (2 碼) 打開大門，這席話讓美股迅速挫跌，美元、美債殖利率上揚，金價從盤中高點走低。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，雖然 Fed 上周就暗示今年共將升息七次，但從鮑爾和其他 Fed 官員最新談話來看，5 月可能一次升息 2 碼。

目前期貨市場定價隱含 5 月升息 2 碼的機率為 50%，6 月升息 2 碼的機率更高。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周一表示，Fed 貨幣政策目標是讓政策利率盡快回到中性水準，他預測今年將有六次每次 25 個基點的升息，少於同僚的預測。

俄烏局勢方面，烏克蘭政府拒絕俄羅斯交出南部港都馬立波 (Mariupol)。馬立波一所校內有 400 多人避難的藝術學校在周末遭到砲擊，傷亡人數不明，俄羅斯國防部呼籲馬立波的烏克蘭軍隊放下武器，所有放下武器的人都可從人道走廊安全離開馬立波，但遭到烏克蘭拒絕。

俄軍在烏克蘭並未實現閃電戰目標，華爾街日報 (WSJ) 報導，美國高階官員認為，愈來愈多跡象顯示，俄國正轉向「B 計畫」，以確保獲取關鍵領土，並正在爭取籌，迫使基輔當局接受中立地位。

Insignia 顧問公司主任 Chintan Karnani 表示，除非俄國動用核武，否則烏克蘭戰爭不太可能導致全球金融市場受到重大影響，「一切都是出於對俄國使用核選項的恐懼，讓全世界交易員在金價下跌時買進。」

他認為，如果出現俄羅斯央行變賣黃金以滿足本地需求的新聞，金價將崩跌。

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