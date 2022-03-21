俄烏戰爭持續 加劇全球糧食供應短缺憂慮

在俄羅斯入侵烏克蘭後，外界擔憂作為主要穀物出口國的烏克蘭，今年收成將受到影響，而這樣的擔憂恐怕會成真。依賴烏克蘭小麥、玉米和葵花油進口的國家，恐將遭遇農作物短缺的困境。

根據美國農業部的數據顯示，烏克蘭是全球第四大玉米出口國，同時也是全球第五大小麥出口國。烏克蘭當地官員指出，該國 85% 的農作物出口是通過海運來運輸，但是俄烏戰爭爆發後，港口被迫關閉，部分農作物出口因此轉從西邊國家的邊境穿越。如今約有 25% 至 30% 的農作物用火車運往羅馬尼亞、波蘭和斯洛伐克，然後再轉往其他港口。當局預估，出口運輸繞道將使農作物成本增加 10% 至 15%。

同樣作為主要糧食出口大國的俄羅斯，如今也面臨將農作物從黑海糧倉運出的問題。小摩 (JPMorgan) 估計，與過去幾年同期的輸出相較，3 月第二週俄羅斯穀物的出口量大跌了 60%。

國際食物政策研究所 (IFPRI) 的數據顯示，俄羅斯和烏克蘭相加，總共供應全球近三分之一的小麥，四分之一的大麥和近四分之三的葵花籽油。

戰爭擾亂了俄烏兩國的農業，加劇價格上漲以及全球糧食短缺的風險，部分開發中國家高度依賴烏克蘭小麥出口，近期正面臨小麥供應短缺的問題。

除了造成糧食供應短缺外，小麥市場價格上漲也將影響全球中等收入國家。聯合國糧農組織 (FAO)2 月份穀物價格指數較去年同期上漲 14.8%，自俄烏爆發衝突以來，小麥期貨價格已飆升 60%。同時，俄烏衝突也可能會影響全球貿易復甦。