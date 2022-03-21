本週操盤筆記：聯準會官員密集談話、製造業PMI、俄烏局勢進展

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會官員將在眾多場合發表談話、俄烏局勢最新發展、製造業 PMI、消費者信心指數等經濟數據公布。相較於升息之後密集的聯準會行程，本週相對沒有太多重要的經濟數據發布。企業部分，Nvidia 即將到來的投資者日備受關注。

本週操盤筆記 (0320-0326)

1. 聯準會官員發言：

聯準會下週行程密集，安排 10 多場公開演說或會議，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將在週一的經濟會議和週三的國際銀行業會議上發表談話。

市場關注的發言重點，除了關於升息的看法，接下來將聚焦於縮表的動態。

不過，National Securities 首席市場策略師霍根 Art Hogan 認為，對聯準會首次升息的預期，比實際的升息本身對市場的傷害更大，這從去年 12 月官員態度轉變後就一直發酵。現在，關於貨幣的不確定性已逐步釐清，也代表官員之後發言的影響力將會減弱。

2. 俄羅斯 / 烏克蘭局勢

俄烏局勢預計仍將是本週新聞焦點。

除此之外，疫情的發展情況也將受到關注，特別是中國。中國已經有多個城市封城，帶來更多供應鏈的擔憂，不過，以深圳為例，防疫的限制已有較多的彈性，高層也不希望對工廠生產造成過多打擊。另外，歐洲的傳播速度也在加快，是另一項隱憂。

3. 企業財報：

本週會發布財報較受矚目的公司包括 Nike(NKE-US)、Adobe(ABDE-US) 等等，Nike 本季營收不被看好，預計 EPS 為 1.54 美元，不過在預期偏低之下，CNBC 的 Jim Cramer 認為，他們或許可以超出這一數字，而得到市場認可。

Nvidia(NVDA-US) 過去一週股價大漲，全週漲幅接近 2 成，分析師看好這家公司在元宇宙上的機會。接下來的投資者日，投資人將有機會更清楚地了解公司的計畫及其在核心市場的增長情況，分析師預計公司將發布最新發展路線圖。