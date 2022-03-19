〈貴金屬盤後〉Fed啟動升息循環 金價本周跌近3%去年11月來最差

黃金期貨止跌回升僅一天，周五 (18 日) 再度收黑，主因美國聯準會 (Fed) 啟動升息循環帶動美元升值，使得以美元計價的黃金受抑制。黃金本周大部分時間因俄烏停火和談的消息受到打壓，寫下將近四個月以來最大單周跌幅。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 13.90 美元或 0.7%，收每盎司 1929.30 美元。此一交易最熱絡期貨周四曾勁揚 1.8%，止住先前連四個交易日的頹勢。

黃金期貨本周共挫跌 2.8%，是交易最活絡期貨去年 11 月底以來最差單周表現。

美國和英國央行 (BOE) 本周接力升息，對黃金是利空，而 ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲，也打壓金價。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，投資人仍在消化 Fed「最新鷹派立場」。

他說：「美元將在利差快速改善和避險金流穩定的狀況中受益，而投人愈來愈擔心在烏克蘭發生的戰爭正在影響通膨，最終波及經濟成長。」

另一方面，「黃金短線走勢預料將震盪，每盎司 1900 美元將提供關鍵之稱。往上可能在 1950 美元遇到阻力。」

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說，俄烏戰爭發展和 Fed 下一次會議的決策，將是金價最主要驅動力。

De Casa 認為市場對黃金的胃口仍大，預測黃金將在兩個價位獲得支撐：一是 1920 美元，這是金價 2011 年觸頂的價位，另一個是 1900 美元。

銀銅鉑鈀周五則悉數上漲，但周線好壞參半，以鈀金周跌近 11% 表現最遜。

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