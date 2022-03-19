〈俄烏衝突〉開戰以來超過400家企業出走俄國 但部分大品牌遭契約掣肘

根據耶魯大學管理學院編制的一份名單，自俄羅斯於 2 月 24 日開始入侵烏克蘭以來，已有 400 多家公司宣布撤離俄羅斯。但對某些品牌企業來說，想與俄國徹底切割，恐怕說得容易卻做起來難。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 本周在美國國會發表演說，再次呼籲所有全球品牌退出俄羅斯，以經濟制裁該放逐國家，指責俄國為「沾滿烏克蘭鮮血的市場」。

雖然許多大企業都宣布撤出俄國市場，但速食連鎖巨擘漢堡王和 Subway、英國零售商 Marks & Spencer 以及連鎖酒店雅高 (Accor) 和萬豪 (Marriott) 都受到複雜的特許經營協議限制，無法輕易撤離俄羅斯。

魏金與戴納法律事務所 (Wiggin and Dana) 合夥人 Dean Fournaris 表示，與公司直營模式不同，進入國際市場特許經營的公司，通常會與複雜交易對手——通常是加盟方—— 簽訂具約束力的長期契約。

在此類契約下，特許方將品牌外包給交易對手，如加盟商，後者在特定地區擁有並經營該品牌。對想要在特定市場擴大足跡的企業來說，以經營和財務角度來看，這樣的契約具其意義，但作為具法律約束力的契約來說，一旦簽訂就幾乎沒有迴旋餘地。

這令一些西方品牌難以撤離俄羅斯，即使許多同業已經暫停當地運作或甚至完全退出俄羅斯，為反對俄國入侵發聲，也避免面對因俄烏戰爭而造成的物流問題。

Clark Hill 法律事務所特許經營及證照許可團隊的成員 Earsa Jackson 指出，在當地只擁有直營門市的品牌，更有利於快速關閉分店﹐因為他們不需要處理與加盟商之間的特許經營關係。

漢堡王此前表示，無法立即關閉在俄羅斯的 800 間店面，因合夥人反對。Subway 在俄羅斯無直營店，但約有 450 家加盟店，Subway 表示：「我們無法直接控制這些獨立的加盟店，對其日常經營狀況也不甚了解。」

反觀同業麥當勞 (MCD-US) 已暫時關閉位於俄國的 850 家門市，因為大部分都是麥當勞直營門市，但每月虧損估計達到 5000 萬美元。