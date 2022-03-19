〈美股盤後〉拜習熱線談烏俄 美股喜迎2020年11月以來最佳周

華爾街週五 (18 日) 迎來四巫日，投資人持續關注烏俄停火談判，拜習時隔 4 個月熱線，3 年期至 5 年期美債出現倒掛，油價徘徊在上週末的水平以下，遠低於 3 月初的高點，科技股氣勢如虹，四大指數全數齊揚，道瓊漲逾 270 點，標普升逾 1%，那指與費半勁揚逾 2%。

科技巨頭收復近期失土後，標普本週上漲約 6.1%，道瓊週漲 5.5%，那指週漲 8.2%，三大指數皆創 2020 年 11 月上旬以來最佳單週表現。

政經消息，美國總統拜登與中國國家主席習近平週五舉行通話會議，雙方就「烏俄衝突」和中美共同關心的問題交換意見，習近平表示，國家關係不能走到兵戎相向這步，烏俄衝突對抗不符合任何人利益，白宮聲明提到，拜登表示支持通過外交途徑解決這一危機，若中國向俄提供物質支持，將會面臨嚴重後果。

聯準會 (Fed) 週四宣布升息 1 碼，為 2018 年來首度升息，官員還預測今年其餘六場會議每次都會升息，聯準會主席鮑爾透露最快 5 月縮表，聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五表態支持今年升息 12 次，以向公眾證明其打擊通膨決心，聯準會理事華勒也發表鷹派言論，他支持聯準會今年應有 1 次以上升息 2 碼的舉措。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.66 億例，死亡數突破 606 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 110 億劑疫苗。



週五 (18 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅公用事業板塊收黑，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.09%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 4.16%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.55%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.76%。

道瓊成份股逾半走升。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.99%；Nike (NKE-US) 上漲 3.01%；Visa (V-US) 上漲 2.65%；威訊通訊 (VZ-US) 下跌 2.98%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.11%；

費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 下跌 1.38%； Nvidia (NVDA-US) 上漲 6.81%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.76%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.66%；AMD (AMD-US) 上漲 1.58%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.22%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.74%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.47%。

企業新聞

摩根大通發布特斯拉終極計畫第三部曲的預測報告後，特斯拉週五收紅 3.88% 至每股 905.39 美元，迎去年 12 月以來最佳的一週。

波音 (BA-US) 上漲 1.39% 至每股 192.83 美元。外媒報導，波音即將與達美航空 (DAL-US) 就多達 100 架 737 MAX 10 噴氣式客機簽署里程碑式訂單。

美國藥廠莫德納 (MRNA-US) 上漲 6.34% 至每股 178.93 美元。莫德納針對所有成年人的第二劑加強劑，尋求美國食品暨藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權。

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 上漲 3.52% 至每股 90.79 美元。GameStop 週四公布 2021 會計年度第四季意外虧損，但該公司表示正在強化與遊戲品牌關係並努力開闢新財源，好比 4 月底之前推出非同質化代幣 (NFT) 商城。

經濟數據

美國 2 月成屋銷售年化總數報 602 萬戶，預期 610 萬戶，前值 650 萬戶

華爾街分析

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 稱，本週反彈的催化劑似乎集中在沒有變得更糟的消息，以及市場已消化一些更糟糕的情況。除了聯準會的明確聲明外，投資人還看到大宗商品價格在過去 2 週似拋物線走高後略有走穩。

Clearbridge 投資策略師 Jeff schulze 表示，美國經濟目前處於非常堅實的基礎上，這也是聯準會推進緊縮政策感到放心的一個關鍵原因，承諾不會讓美國陷入衰退的環境。

Ally 首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 表示，雖然對經濟衰退的擔憂有所提升，但有幾個指標表明市場可能正接近結束令人不安的修正期。隨著未來幾個月市場消化消息，情況可能會趨於平穩，對投資人來說，逢低買入可能是明智之舉。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)