〈俄烏衝突〉美眾院表決通過法案 壓倒性支持結束與俄正常貿易關係

美國眾議院周四 (17 日) 表決通過法案，尋求結束與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係，下一步將送交參議院投票。

《中止與俄羅斯和白俄羅斯正常貿易關係法案》(The Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus Act) 最終以 424 票同意、8 票反對，輕鬆在眾議院過關，接下來將送往參議院表決，目前參院已有獲得兩黨支持的配套法案。

一旦法案獲參院表決通過，美國將正式結束俄羅斯和白俄羅斯的最惠國待遇 (MFN status)，使兩國的進口產品面臨高昂的關稅。

上述法案並沒有具體指明哪些產品將面臨額外關稅。法案發起人之一、眾議院共和黨議員布拉迪 (Kevin Brady) 表示，非能源產品如鋁、海鮮、木材以及化肥在內的化學產品，均在考慮範圍內。

除了撤銷最惠國待遇，法案還要求美國貿易代表設法取消俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的參與資格，並暫停白俄羅斯的入會申請程序，但這只是一種象徵性的做法，因為 WTO 目前沒有取消成員資格的法律框架，就算現在開始推動設立，也將耗費多時。

若俄羅斯和白俄羅斯停止入侵烏克蘭，法案仍授權拜登恢復原有的正常貿易關係，但國會可以否決。