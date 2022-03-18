〈俄烏衝突〉為何烏俄戰爭讓鈾價觸及逾10年來新高？

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，石油與天然氣價格飆漲，儘管戰爭對鈾供應幾乎沒有直接影響，鈾價卻噴漲 40%，觸及逾 10 年來新高，專家表示，這是因為各國正尋求減少對化石能源的依賴性，轉向核能發電。

根據鈾價追蹤機構 UxC LLC 數據顯示，鈾價在 3 月 10 日攀升至每磅 59.75 美元，創自 2011 年 3 月以來新高，當時日本發生大地震和海嘯，導致福島第一核電廠發生嚴重核能事故，促使各國重新考慮核能的安全性。

UxC 總裁 Jonathan Hinze 指出，戰爭以及整個能源市場形勢的變化是鈾價明顯上漲的驅動因素。

鑑於俄羅斯是世界上最大的石油和天然氣出口國之一，俄羅斯與烏克蘭的戰爭給全球能源供應帶來風險，國際油價已攀升至 2008 年以來最高，而歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心 (Dutch TTF) 天然氣期貨價格最近觸及歷史高位。

Hinze 提到，戰爭不會立即產生影響，因為沒有國家會在一夜之間建立一個新核能發電廠，以替代天然氣或石油進口。然而，有跡象表明，一些歐洲國家可能會改變對核能的立場，延長現有核電廠維護時間，或者更早地建設新核電廠。

俄羅斯也是鈾能源的主要出口國之一，根據美國能源情報署 (EIA) 數據，2020 年俄羅斯鈾占美國採購量的 16%，加拿大和哈薩克各佔 22%。

Sprott Asset Management 首席執行長 John Ciampaglia 表示，與歐洲不同，美國並不依賴俄羅斯的石油或天然氣，但部分依賴來自俄羅斯的濃縮鈾。

John 提到，任何由西方施加的鈾禁令制裁，或是俄國決定禁止濃縮鈾出口，都將進一步加劇市場上已經存在的結構性供應不足。

美國並不依賴俄羅斯的石油或天然氣，但部分依賴來自俄羅斯的濃縮鈾 (圖片：AFP)

總部在加拿大的投資管理公司 Sprott 去年 7 月推出實體鈾信託基金，最初僅持有的 1,810 萬磅鈾，目前已增持至超過 5,100 萬磅，資產規模從 6.3 億美元暴增至逾 30 億美元，截至 3 月 17 日，該信託的價今年已上漲超過 28%。

Ciampaglia 指出，各國履行氣候變化承諾，轉向發展核能等清潔能源，也提高鈾投資的吸引力，推動了鈾的牛市行情。

展望未來，Hinze 研判，鑑於俄國貿易限制和影響核能源市場的相關因素，近期鈾價的漲勢不太可能減弱。