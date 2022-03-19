〈美股熱門股〉通膨侵蝕獲利！聯邦快遞上季財報表現不佳 盤中跌逾5%

聯邦快遞（FedEx）受通膨侵蝕獲利，上季財報表現不佳，周五（18 日）盤中股價跌逾 5%。

聯邦快遞 2022 會計年度第三季（截至 2/28）營收報 236 億美元，略低於華爾街分析師預估的 235 億美元，上季經調整後每股獲利報 4.59 美元略顯清淡，仍低於華爾街分析師預估的 4.65 美元，Q3 營益僅報 15 億美元，也不及分析師預估的 16 億美元。

不過公司高層卻對上季營運表達樂觀看法，聯邦快遞執行長 Fred Smith 表示，公司策略持續推動第三季業績改善，營收、獲利均優於去年同期的 215 億與 3.47 美元。

投資人與分析師先前也期待聯邦快遞營運狀況改善，然而由於運輸成本與員工薪資高漲，影響上季獲利表現。

該公司與其他同行一樣，一段時間以來一直在應對成本上升問題，聯邦快遞在第二季的財政報告中提到，因為網路效率低下而增加約 2.4 億美元的成本支出。

儘管營運仍有雜音，但聯邦快遞展望大致未受影響，預估 2022 會計年度（截至 5/31）全年每股獲利為 21 美元，高於去年同期的 18.17 美元。

截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 下跌 5.22%，每股暫報 216.09 美元。