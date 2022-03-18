和益去年獲利年增7成 EPS 1.99元

化工廠和益 (1709-TW) 今 (18) 日公布去年財報，第四季純益 1.33 億元，季減 52.28%，年減 10.31%，每股純益 0.28 元；全年純益 9.47 億元，年增 70.8%，每股純益 1.99 元。

和益董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 1.7 元現金股利，其中 1.5 元來自盈餘分配， 0.2 元來自資本公積發放，以今日收盤價 29 元計算，現金殖利率 5.8%。

和益去年第四季營收 21.79 億元，季減 1.78%、年增 10.74%，毛利率 20.74%，季減 2.99 個百分點，年增 0.24 個百分點， 營益率 10.69%，季減 3.38 個分點，年增 0.74 個百分點，純益 1.33 億元，季減 52.28%，年減 10.31%，每股純益 0.28 元。

和益去年全年營收 91.9 億元，年增 8.46%，毛利率 23.25%，年增 5.68 個百分點，營益率 13.25%，年增 4.89 個百分點，純益 9.47 億元，年增 70.8%，每股純益 1.99 元。

展望今年，和益旗下子公司和協環保科技搭上台積電赴高雄設廠土壤整治商機，拿下中油高煉廠整治案藥劑供應大單，公司於年初陸續簽約，有望帶動今年營運成長。