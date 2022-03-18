〈國巨法說〉Q1營收估增最多14% 雙率同降

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望第一季，公司預估，在自有成長及併購奇力新挹注下，營收可望季增 11-14%，毛利率跟營益率則預估季減 2-3 個百分點。

國巨表示，影響第一季毛利率及營益率有三個因素，第一是通膨疑慮持續推升成本上升；第二是俄烏戰爭、疫情等不確定性；第三則是併購奇力新稀釋毛利率；雖然短期毛利率下滑，但中期年度毛利率 40%、營業費用 12% 的目標不變。

國巨進一步指出，奇力新雖然大多都是客製化的特規品，但是因為有 9 成的市場在大中華地區，價格上比較競爭，因此合併後會稀釋一些毛利率，但未來在集團的通路優勢下，希望擴大奇力新在歐美市場的占比、提升毛利率。

各產業展望上，國巨認為，目前車用、工業等高階需求維持強勁，筆電需求平穩，IT 及手機應用則有較上季回溫；首季標準品 (Commodity) 稼動率約在 60-65%，利基型產品 (Premium) 則維持 90% 以上高檔，均與上相當。

產品營收占比上，國巨去年 MLCC 28%、鉭質電容 21%、晶片電阻 19%、無線元件及電源 15%、其他零組件 17%；若以產業應用區分，工業 31%、電腦 24%、通訊 15%、車用 19%、國防及醫療 6%；消費性產品 5%。