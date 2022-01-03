和益子公司拿下中油高煉廠整治藥劑大單 大啖台積電擴廠商機

台積電赴高雄設廠，催出土壤整治大商機，繼可寧衛後，化工廠和益化工 (1709-TW) 子公司和協環保科技也報捷，拿下中油高煉廠整治案藥劑供應大單，本月底將陸續簽約，由於該土壤整治地未來就是供應台積電（2330-TW)赴高雄設廠所需，和益將大啖擴廠商機，營運大爆發。

和益子公司和協環保科技產品應用在汙染土壤、地下水專用整治藥劑，與多家環保顧問商合作，此次取得中油高煉廠整治案藥劑供應機會，本月底可望陸續簽約。

為因應台積電建廠，中油高雄煉油廠舊址土地整治如火如荼進行中，整地時程由原訂的 17 年，大幅縮短至 30 個月，高雄市府緊鑼密鼓展開分區整治、招標，整治工程由國內環境工程顧問公司統包，和協則提供相關整治藥劑。

和協母公司和益先前也有工廠用地，應環保署要求須做整治，便以其清潔劑技術，與中山大學合作，開發 20 項應用在土壤、地下水整治所需專治藥劑，自家工廠土地並在去年初順利整治成功。

挾著自家土壤整治成功經驗，和益搶進高雄煉油廠舊址整治商機，過去國內相關藥劑，均由歐美、日本等進口外商供應，費用高昂，和益兼具價格與品質優勢，打入相關供應鏈。

另一方面，高雄也有許多鋼鐵廠早期用地都有地下污染，但過去整治費用高、土地價值卻不高，相關廠商整治意願低迷，不過，受惠半導體廠相繼前進高雄設廠，帶動當地土地價值水漲船高，而出售土地依法須出具土地未受污染的憑證，鋼鐵廠整治土地意願也因此提高。

和益表示，近來確實看到許多廠商有意願要進行整治，已有訂單在洽談中，今年將會陸續啟動，貢獻營運。