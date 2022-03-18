〈俄烏衝突〉分析師指出一大關鍵因素 牽動股市、通膨走向與資產配置

曾在 Nuveen、貝萊德 (BlackRock) 擔任首席股票分析師的 Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示，隨著俄烏戰爭持續延燒，對投資人來說，油價將是一大關鍵，股市、通膨走向以及如何為資產布局都跟它有關。

在俄烏戰爭獲得控制、油價沒有繼續大幅上漲的假設之下，Doll 維持他對標普 500 指數的預期不變，認為今年底將收在 4500 點。

Doll 認為，就算油價落在 100 美元也不會使今年經濟陷入衰退。不過，關於美國是否陷入停滯性通膨這點，油價將有很多值得討論的地方。

截稿前，4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 漲 1.8%，報 104.81 美元，對於俄羅斯原油供應短缺的擔憂，稍早一度將 WTI 推升 9%。

Doll 近期的操作策略為，在股市大漲時減持能源股，大跌時加碼金融股，他並表示，即使對價值股的喜好沒有年初時那麼多，在當前環境下，相較於成長股，他仍舊傾向價值股。

對聯準會決定的看法

Doll 認為聯準會 (Fed) 的升息決定沒有那麼鷹派，只是在向市場承認，央行已遠遠落後通膨曲線，且將花時間追趕。

為了對抗通膨飆漲，Fed 周三宣布將基準利率自接近零的水平，調升一碼至 0.25% 至 0.50% 區間，含周三升息決定在內，Fed 官員總共預期今年會七度調升利率，使利率中位數在 2023 年升至 2.8%。

Doll 稱，Fed 沒有為市場帶來太大驚喜，但考慮到俄烏戰爭仍不可預測，這對投資人來說是一個令人感到混亂的時期，因為戰爭不僅加劇美國通膨，也為經濟增長帶來壓力。

另一方面，雖然美國對俄羅斯石油下達禁運令，對歐洲來說，該地區高度仰賴俄羅斯石油，禁運恐使整個歐洲經濟面臨衰退風險，代價十分高昂。

Doll 說：「不確定性非常高，我們真的很難了解市場的共識在哪裡。」