新債王：Fed升息動作太慢 美國恐在2023年面臨經濟衰退

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週三 (16 日) 表示，由於美國聯準會 (Fed) 的升息動作太慢，美國經濟恐怕會在 2023 年陷入衰退。

岡拉克在接受採訪時表示，美國今年基本上不會出現經濟衰退，但是有可能在 2023 年發生，因為 Fed 在推動經濟軟著陸的行動已經落後。

岡拉克也說道，Fed 在週三宣布升息，只不過是跟在 2 年期公債後面走而已，整個政策行動「遠遠落後」。考慮到絕對利率和通膨水準，如今殖利率曲線非常平坦。

殖利率曲線日益趨於平坦，朝短債殖利率超過長債殖利率的方向邁進，這種倒掛的型態通常預示經濟將衰退。

岡拉克也提到，目前美股已跌過頭，短期內會將會走高，但是在經歷過幾次升息後，漲勢就會減弱。此外，儘管物價壓力可能會有所緩解，但通膨仍將具有黏性。他認為，2022 年的通膨率將低於一年前的 5%，但是不會達到 Fed 的預測水準。

岡拉克先前曾表示，Fed 的工作就是對抗通膨，但成效不彰，目前的經濟展望「遠不如」去年 9 月。他說：「我們愈來愈擔心經濟可能陷入衰退。」

他也批評美國的財政和貨幣寬鬆，重申看空美元，並建議投資人賣掉美股，買進新興市場股票，理由是後者目前「非常便宜」，債券則已漲得太高。此外，原物料正出現報復性行情，他認為投資廣泛的大宗商品會比只投資黃金來得好。