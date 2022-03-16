瑞銀：油價下跌不會持續太久 今年夏天重回125美元

油價周二 (15 日) 暴跌，布蘭特原油 (IBCON) 跌破每桶 100 美元關卡，至近兩周低點，遠低於 3 月 7 日盤高點 139 美元。不過，瑞銀 (UBS) 認為，油價下跌的情況不會持久，可能在今年夏天重回每桶 125 美元水準。

瑞銀指出，這次油價下跌，反映出基於俄羅斯和烏克蘭之間的停火談判，人們對供應進一步中斷的擔憂緩解。此外，中國疫情升溫、印度購買「折價的」俄羅斯石油，也都打擊了油價。

不過，瑞銀發布報告認為，至少基於 3 個理由，油價仍會得到良好的支撐。

首先，俄羅斯石油出口和生產，仍會受到制裁與進口禁令的影響，進一步收緊全球供應。瑞銀認為，此舉不會立刻發生效果，但預計本月晚些時候，對俄羅斯石油出口和生產的影響將更加明顯。

其次，瑞銀進一步指出，由此造成的全球石油產出減少將難以彌補。瑞銀估計，OPEC + 能迅速上線的備用產能，不足每日 180 萬桶，不到全球需求的 2%。即使美國顯著增產頁岩油，也需要 6 個月時間，才能見到更強勁的供應，而戰備石油能釋出的量，更只能提供非常短暫的緩解。

第三，瑞銀認為，隨著疫情限制解除，歐洲人和美國人正在恢復正常的旅行模式，中國封城對中期的影響預計不大，因此，下半年全球石油需求仍將居高不下，至每天超過 1.01 億桶。

瑞銀預計，今年 6 月油價將來到每桶 125 美元，至年底有所回落，但仍高達每桶 105 美元。