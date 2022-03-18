〈紐約匯市〉投資人消化Fed政策 美元觸一周低位 澳幣走強

在聯準會 (Fed) 升息隔日，投資人持續消化貨幣政策前景，美元兌一籃子主要貨幣周四 (17 日) 小貶，盤中一度觸及一周新低，另外，對原油供應短缺的擔憂情緒，帶動油價大漲，澳幣兌美元升逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.61%，報 98.02，DXY 盤中最低觸及 97.73，是一周以來最低。

Fed 周三宣布升息一碼，並預期今年底的聯邦基金利率將達 1.75% 至 2%，明年底達 2.8%，政策立場轉鷹。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「昨天最強烈的訊息就是 Fed 升息，主要是因為擔心通膨壓力。不過，市場似乎已開始押注，雖然 Fed 現在態度是這樣，未來幾季仍有可能產生變化。」

歐元兌美元升 0.55% 至 1.1091 美元，達一周高點。俄羅斯入侵烏克蘭至今已 23 天，俄軍持續以飛彈轟炸烏克蘭多個城市，造成多人死傷，不過有西方官員透露，俄軍的地面部隊在過去幾天沒有取得實質進展。

澳幣兌美元升逾 1% 至 0.7372 美元。國際能源署 (IEA) 周三表示，受俄烏戰爭影響，從 4 月開始，每月可能有 300 萬桶的俄羅斯石油與產品無法流入市場，對市場供應受衝擊的消息，帶動油價大漲。

英鎊兌美元升 0.05% 至 1.3149 美元。Fed 睽違三年多首次升息後，英國央行 (BOE) 隨後跟進，周四宣布升息一碼，符合市場預期，但針對是否有必要進一步升息的措辭已有所軟化。

根據貨幣市場定價，英國央行在年底前的升息幅度不到 120 個基點。

美元兌日圓貶 0.1% 至 118.59 日圓。日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥周四表示，即使能源成本上升，日本通膨也不太可能達到央行的 2% 目標，這是央行繼續維持超寬鬆貨幣政策的理由。

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