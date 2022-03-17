〈房產〉疫情重創觀光 飯店住房收入劇減尋求轉型

房仲業者整理交通部觀光局最新資料後發現，疫情對觀光業衝擊，相較疫情前的 2019 年，總營收是銳減 3 成以上，房仲業者也點出，飯店住房收入劇減多以轉型求生。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，疫情對觀光業衝擊鉅大，讓許多業者思考轉型，無論是拆掉新建或是轉戰社會宅，都是求生存下的無奈選擇。

統計顯示，2021 年全台飯店除客房數與平均房費減少幅度較小外，住用率無論國際與一般飯店均減少 25% 以上，而房租收入幾近腰斬，所幸有減幅較少的餐飲收入貼補，但總營業收入依舊大減 3 成以上。

徐佳馨表示，從營運狀況的幾個大項來看，能讓飯店有較佳營收表現的關鍵，依舊是住房，不過疫情衝擊大，即使降租依舊無助於提升住用率，連帶影響房租收入，其中一般飯店的影響又比觀光飯店明顯，無論是住房或是餐飲衝擊都比國際飯店明顯。推估是國際飯店在疫情期間推出不少優惠專案，對於消費者具吸引力，加上國旅盛行，國際飯店在這場疫情求生中，無論是住房或是餐飲，衰退幅度均較小。

也因為這場疫情，許多飯店開始思考退場或搭上政策順勢轉型，這也為日後台灣若有爆發旅遊潮，現有空間是否能夠因應，埋下耐人尋味的伏筆。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，疫情後不少飯店除轉型成為防疫旅館，也有業者搭上危老列車，拆掉舊建物求重新開始，加上日前國家住都中心執行內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計劃」，協助旅館業者渡過疫情，也提供都會區就業人口及租屋家庭更多居住選擇。不過，這也顯示一窩蜂的轉進某一種類型標的，風險也相對提高。