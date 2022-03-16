〈房產〉高雄虎年首場土地標售標脫率81.8% 茂德、中鋼集團出手告捷

高雄市地政局今 (16) 日舉行第一季土地標售，釋出包括楠梓高大特區、三民、鳳山、小港等區，計 11 標共 12 筆土地，總底價約 14.2 億元，最終有 9 標 10 筆土地標的順利脫標，茂德、中鋼集團都有出手並拿下標案。

本次標售最受矚目的楠梓區援中段二小段住四用地，總面積達 1346 坪，是本季面積最大、底價最高的標的，共吸引 4 位投資人競標，包括華友聯 (1436-TW)、新春等建商都出價逾 8 億元搶標，但最終由茂德集團總裁張高祥，以個人名義大手筆加價 2.8 億，以總價 8.8 億奪標，溢價率達 48.1%，每坪單價達 66 萬元，雖未及楠梓區日前由芳崗建設創下的 88 萬元新高價，但已將同區段同地目先前的 40 萬元紀錄改寫，成為本季最高單、總價雙冠王。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，楠梓受惠台積電設廠利多，帶動區域地價房價一路狂飆，目前在高雄想買土地，不是地主惜售不賣案源減少，就是價格開高高，因此標售只要釋出地段條件不錯的標的，勢必讓投資人競搶；以援中段二小段住四用地來說，2019 年第三季標售僅以每坪 29.9 萬元標脫，時隔 2 年，直接飆高每坪 66 萬元，足見熱度之高。

馮紹清說，高大的千坪基地雖然不算方正，但基地面積達 1346 坪，面積夠大又屬住四用地，且前臨新台 17 線後臨街，出入動線良好，有利規劃各類產品；加上離熱鬧的右昌商圈及家樂福商圈亦不遠，未來新台 17 線通車後對生活機能將更加分，整體地段機能頗佳，以目前高雄大學特區預售與新大樓最高成交單價已有 3 字頭實力，推估未來部份優勢地段房價離四字也不遠矣。

高雄市今天釋出共有 5 筆高坪一、二期重劃區土地，其中坪鳳段 516-1 地號 400 坪的住 2 用地，共吸引 10 位投資人競標，為本季標售最佳人氣王，另外坪鳳段 484-3 地號，面積約 976 坪的住 3 用地，也有 6 封標封，最終由李姓自然人，以總價 1.49 億元，每坪單價 15.2 萬元得標，溢價率達 52.4%，榮登本次標案溢價王。

高雄本次標案共釋出 12 筆土地，小港區就佔了一半，且面積都頗具規模，其中另一受矚目的標的，就是孔鳳段 770 坪住二用地，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從去年第三、四季標售以來，孔鳳段土地都由隆大營建 (5519-TW) 一家獨拿，合計已斥資 7.1 億元搶下約 3000 坪基地，本次釋出同樣吸引隆大等建商競標，不過最終由中鋼 (2002-TW) 集團關係企業中欣建設，以總價 1.78 億元拿下，每坪單價 23.2 萬元，與隆大創下的同區段最高單價 23.6 萬元相差不遠，溢價率 27.7%。

李家妮說，孔鳳段標的緊鄰孔宅綠園，面孔宅綠園坐向可享永久綠意景觀，且區內有明義國中小，學區完整，屬生活機能頗佳的住宅社區，目前該標的周邊的透天新建案，單戶總價行情約 1200-1300 萬元。



