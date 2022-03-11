〈房產〉近1/4房貸族貸款超過1000萬元 負擔創史上新高

房價攀高同時也造成房貸族群揹負貸款更加沈重，據聯徵中心新增房貸資料顯示，國人房貸金額屢創新高，去年 10 月有 25% 的房貸族房貸超過 996 萬元，每四個人之中，就將近有一個人房貸超過 1000 萬元，比例創新高。

統計顯示，2020 年 1 月疫情剛發生之際，只有 1/4 的民眾房貸金額超過 864 萬元，反映疫情至今民眾購屋貸款持續攀高，千萬房貸狀況越來越常見。

聯徵中心統計資料顯示，去年 10 月新增約 2.6 萬個房貸族，平均貸款金額達到 788 萬元，房貸金額創下歷史新高，5 年來平均房貸多了將近 125 萬元，10 年則增加 223 萬元，從統計的趨勢來看，過去 10 年越晚買身上背負的房貸金額越高，雖然購屋人可透過 30 年期房貸，減輕每月還款負擔，但持續攀升的房價也讓房貸族壓力升高。

以房貸的百分位統計來看，去年 10 月排名第 75 分位的房貸金額為 996 萬元，也可解讀為 10 月購屋的房貸族，有將近 1/4 的比例房貸金額超過千萬元，金額創下歷史新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，千萬房貸狀況越來越普遍，原本在只有雙北市較為常見，現在連雙北以外也越來越多，若分佈的區域來看新竹縣平均貸款 950 萬元，平均的房貸金額僅次於雙北市，新竹市平均房貸 824 萬元，六都之中的台中市平均貸款 826 萬元，桃園市平均房貸 723 萬元，整體房貸呈現越貸越多且越貸越久。

曾敬德指出，目前房貸金額超過千萬元的族群比重提高，在低利率環境下可能有些民眾認為能貸盡量貸，現在利息便宜，但央行也提醒未來可能升息，全球通膨壓力龐大，一旦開始進入升息循環階段，民眾每年的房貸利息也會有感增加，建議民眾購屋時仍避免過度擴張財務槓桿。