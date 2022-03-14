〈房產〉基隆捷運新北汐止站點數達6站 區域內房產交易價量攀升

基隆捷運第一階段將從「南港」到「八堵」共計 13 站，其中又以汐止區的捷運站點最多，高達 6 站，房仲業者指出，新北汐止區這 5 年來買賣移轉量，從 3505 棟成長至 6001 棟，交易量大增 71.2% 居冠，基隆兩行政區則維持 700 棟左右的交易棟數，增減幅度呈現 1％上下的穩定狀態。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，內湖、南港、汐止和基隆，幾乎連成一個共同生活圈，其中內湖區的買賣移轉量為去年台北市第二高，這樣的買氣帶動周邊區域銷量，不少內科的上班族會考慮以時間換取空間，到南港或汐止購屋，甚至連基隆都能接收到港湖外溢買盤，且往後不僅可透過高速公路開車或客運通勤，還能搭基隆捷運到港湖園區上班，拉近北北基之間的距離，可望成為首購新亮點。

而交易量大增的汐止，因新北市政府推動大汐止經貿園區計畫，躍居為雙北大型廠辦的主要供給區段，在北台灣廠辦缺乏的情況下，汐止吸引不少企業進駐，同步帶動住宅需求，其中以汐科站和樟樹灣站周邊最夯，過去就因有台鐵及捷運汐止東湖線兩大建設遠景，激勵房價飆升，買賣移轉連續 6 年持續走高，顯見汐止已擺脫淹水走山等刻板印象，如今基隆捷運計畫站點增設了保長坑兩站，更進一步補足台鐵路網不足之處，大幅提升汐止全區的交通便利性，成為北北基就業家庭的購屋重點區域。

近期受惠於捷運拍板利多，基隆帶看量大幅增加，台灣房屋基隆店東葉寶桐表示，基隆七堵和暖暖區過去的交易量都相當穩定，買方以自住客為主，有 2~3 成是雙北市的通勤族，目前以 20 年內的電梯 3 房加車位為主流，總價落在 1000 萬元上下，目前七堵電梯大樓成交單價約 18.8 萬元、暖暖則為 19.1 萬元，房價仍相當親民。

葉寶桐指出，目前基隆整體約有 7-8 萬人是通勤到雙北市上班或就學，因此常常塞車，未來基隆捷運通車後，尖峰時刻捷運一小時內可以舒緩 1.5 萬人次通勤，不僅能讓開車族省下找車位的時間，還可望大大紓解塞車問題，且在交通利多之下，七堵和暖暖的房價將有攀升實力。

基隆捷運站點分布。(圖：行政院提供)

第一建經研究中心副理張菱育表示，通常銀行在核貸時，會根據申貸的房地產區域位置、坪數等條件來進行評估，若位於捷運站附近的房產，貸款條件通常也會比較理想，以目前基隆的 2-3 房一般住宅大樓為例，貸款成數約 7-8 成左右，若未來因捷運通車激勵該區房價上漲，其貸款成數條件也有機會更好。