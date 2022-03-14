〈房產〉全台藝文展演場館周邊宅 去年高雄流行音樂中心漲幅逾1成最高

全台藝文展演場館的啟用對房市交易有加分作用，房仲業者依據內政部實價登錄分析，北、中、南七個國家級、具代表性的藝文展演場館，觀察近年周邊 1 公里內、屋齡 2 年以上的中古屋交易量及房價變化，發現各藝文展演場館周邊房價均上揚，以「高雄流行音樂中心」漲幅逾 1 成最大。

台慶不動產統計發現，「高雄流行音樂中心」漲幅最多，2021 年平均單價已較 2020 年同期上漲 11.6%；同樣位在高雄的「衛武營國家藝術中心」，年漲幅 9.5% 居次， 1 字頭依舊有機會入手。而元老級的展演廳「國家兩廳院」則是以 9.4% 的漲幅位居第三。

觀察交易量，「台中國家歌劇院」周邊住宅交易最為熱絡，2021 年交易量達 684 件，而「高流」和「國家電影及視聽文化中心」，分別以 479 件和 384 件的成交量緊跟在後。

去年 10 月底開幕的「高雄流行音樂中心」，以海洋元素勾勒出獨特造型的建物外觀，不僅是國際級音樂文化地標，更是欣賞高雄港灣夜景的好去處，也是 2022 年台灣燈會在高雄的主要展場之一。周邊房價從 2020 年每坪均價 19.9 萬元，至 2021 年達 22.2 萬元，房價漲幅 11.6％。

台慶不動產高雄女中加盟店店長周海娥表示，「高流」以在地換屋族或是慕名而來的中北部客人居多，周邊大型公共建設利多加持，與高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、高雄市圖總館及亞洲新灣區連成一氣，還有高雄捷運橘線鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站繞行，享有方便的捷運路網，結合漢神百貨生活圈、駁二藝術特區、西子灣、愛河等景點，生活機能齊全，地方發展活絡。

周海娥觀察，隨著「亞灣 5G AIoT 創新園區」投入與發展，房市前景看好。「高流」附近新屋單價站穩 3 字頭，中古屋房價也受惠補漲，惜售情況明顯，尤其總價千萬內、屋齡 20-30 年的 2-3 房搶手，甚至有屋齡 40 年的套房詢問度也高。近年在海邊路、中華五路、新光路等，陸續推出不少景觀大樓建案，不僅有海岸景觀，還有清閒居住品質，吸引不少企業主、高資產客戶、退休族青睞，每坪成交價已突破 5 字頭。