2月晶片交期再度拉長 買家得等上至少半年

半導體交期 2 月再度拉長，如今買家得等上超過 26 周，微控制器 (MCU) 和電源管理晶片供不應求的情形特別明顯，1 月交期改善的情況可能只是曇花一現。

Susquehanna 金融集團的研究顯示，晶片從下訂到交貨的時間在 2 月增加 3 天，如今達到 26.2 周。該機構 1 月統計的晶片交期曾經縮短，出現 2019 年至今首次好轉的跡象。

晶片交期雖然再度拉長，但增速比 2021 年大部份時候和緩。儘管如此，一些產業受到的打擊明顯較嚴重，例如微控制器 (MCU)2 月交期拉長到 35.7 周，電源管理晶片的交期則增加一周半。

由於 COVID-19 疫情爆發、消費者對電子產品和汽車需求暴增，2020 年上半年爆發全球晶片荒，導致從智慧手機到皮卡等產品的生產大亂，企業損失可觀營收，並把成本轉嫁給消費者，推升整體通膨。

拜登政府 1 月曾預期晶片荒將延續到至少今年下半年，半導體業界部分人士甚至認為，就算進入 2023 年，某些買家可能還是無法買到所有必需的晶片。

雪上加霜的是，俄國入侵烏克蘭兩周以來，已導致烏克蘭兩大氖氣供應商 Ingas 和 Cryoin 暫停營運，影響全球用於晶片製程約一半的氖氣，可能加劇供應問題，甚至引發漲價。

據路透取得的數據，Ingas 和 Cryoin 供應全球 45% 到 54% 的半導體級氖氣。市調機構 Techcet 預估，去年全球共消耗約 540 噸氖氣在晶片生產上。

俄國入侵之後，加強攻擊城市、掠殺人民並摧毀重要基礎建設，兩家公司因此停止營運。