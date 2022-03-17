劉鶴釋積極信號 美股中概股寫下逾20年來最大漲幅

在美上市中概股至少創下 2001 年以來最大漲幅，原因是中國當局宣示，支持各類符合條件的企業赴境外上市，且市場要保持平穩運行。

那斯達克金龍中國指數周三（16 日）收盤勁升 33%，阿里巴巴控股股價飆漲 37%，寫下 2014 年 9 月上市以來最大漲幅，市值激增 765 億美元，京東與滴滴的股價也都至少暴漲 39%。

中概股強勢表態，港股恆生科技指數周三創史上最大漲幅，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾說經濟成長動能非常強，激勵美股標普 500 與那斯達克 100 指數大漲。

中國國務院金融穩定發展委員會周三召開專題會議，研究當前經濟形勢與資本市場問題，隨後央行、銀保監會、證監會等機關迅速開會，發文表態，中概股、房地產、貨幣政策均被提及。

在中概股方面，金融委說：「目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。」

金融委強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。

Jefferies 首席全球股票策略師 Sean Darby 說：「我們看到一些只做多的基金開始尋找便宜貨，對那些可雙重上市的公司和那些不能雙重上市的公司來說，這非常不同」。

道明證券首席亞洲暨歐洲新興市場策略師 Mitul Kotecha 則表示，雖然中國政府釋出很多鼓舞人心的消息，但投資人仍在等待降息、擴大財政支出、鬆綁監管等行動，若北京未採取這些行動，賣壓仍會捲土重來。