Netflix共用帳號將額外收費！先從中南美三國展開測試

Netflix 用戶免費共用帳號的好日子可能所剩不多，經過多年默許之後，這家串流巨擘即將對非同住卻共用帳號者收取額外費用，未來幾周從智利、哥斯大黎加和祕魯三個較小的市場先開始實施。

根據測試計畫，共用帳號的使用者額外付費後，可以另外設置兩個子帳號，子帳號需要帳密登入。以哥斯大黎加為例，這筆額外費用是每個月 2.99 美元。

Netflix 在官網說明的新功能內容如下：

增加額外成員：標準 (standard) 和高級 (Premium) 方案的會員，可以為最多兩名非同住者增加子帳號，子帳號有各自的帳密和個人化推薦內容。收費部分在智利為 2380 披索 (約 2.98 美元)、哥斯大黎加為 2.99 美元、祕魯為 7.9 新索爾 (約 2.12 美元)。

把資料轉移到新帳號：無論是基本、標準還是高級方案，都可以把共享帳戶對象的資料轉移到新帳號，或是轉移到子帳號，保留觀看歷史、個人清單和個人化推薦內容。

Netflix 將視在中南美三國的實施情況予以調整，如果順利，接下來會在其他國家實施。

Netflix 產品創新部門主管 Chengyi Long 在部落格貼文說：「我們從去年開始想辦法，讓非同住成員的用戶只要付一點費用，就可以更輕鬆、安全的共享帳號。我們認同人們應該有多種娛樂選項，因此希望確保任何新功能對用戶來說是有彈性而且有用的。」

Netflix 在 1 月宣布兩年來首次漲價，標準方案的月費從 13.99 美元調升至 15.49 美元。該公司也從去年開始取締用戶共享密碼的做法。

Netflix 截至去年底的全球訂閱用戶共 2.22 億，但研究機構 Magid 在 2022 年 2 月一項調查顯示，約三分之一訂閱用戶會和自家以外的用戶共享帳密。

Netflix(NFLX-US) 股價周三 (16 日) 隨美股大漲，收高 4.01% 至每股 357.53 美元。