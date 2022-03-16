〈Fed會議前瞻〉聯準會3月預期升息1碼 今年走在政策鋼索上

美國聯準會 (Fed) 預料將在台灣周四 (17 日) 凌晨 2 點宣布 3 月貨幣決議，市場普遍預期將升息 25 個基點 (1 碼)，啟動 2018 年以來首次升息，且發表偏鷹派的政策立場，但在俄烏戰事、大宗商品劇烈震盪的陰影下，今年接下來的升息路徑充滿不確定性。

Fed 本次會議也將公布最新經濟、通膨預測和利率點陣圖，觀察人士仍預估今年可能有五或六次每次 1 碼的升息，2023 年再升息三或四次。Fed 也預料發表偏鷹派的言論，強調有意繼續升息以打擊高通膨。

但大環境已經和幾個月前不同，俄國侵略烏克蘭之後，原本炙熱的通膨進一步竄升，但經濟成長面臨的風險也與日俱增，加上中國封城隱含的斷鏈問題，經濟學家認為，Fed 可能無法如原本預料般大步升息。

分析人士指出，Fed 已經走上政策鋼索：如果緊縮力道不足，高通膨將重傷經濟，但如果緊縮過猛，可能會拖累經濟成長。

或下修今年 GDP 成長率預測

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Reider 說，俄烏戰爭徹底改變世界，通膨原本可望在今年年中之前回到正常得多的水準，但現在能源、大宗商品和糧食都被戰爭影響，通膨形勢大幅惡化。

Fed 準備升息之際，金融市場動盪不安，西德州油價上周才剛突破每桶 130 美元，但五天內就跌破 100 美元，遁入熊市。穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 說：「Fed 將努力保持平衡... 一切要看股市、信用利差、投資人信心的狀況，以及地緣政治情勢發展。」

Fed 將公布最新經濟預測，有分析師預測可能下修今年經濟成長率預估值。(圖: AFP)

貝萊德的 Reider 預測，Fed 將大幅下修國內生產毛額 (GDP) 成長率預測，而且會有更多官員提及停滯性通膨 (stagflation)。他認為美國經濟狀況仍佳，現在討論經濟衰退還太早，但經濟成長大幅降溫已經是基本情境。

Fed 去年 12 月預測今年 GDP 成長率為 4%，Reider 預測可能下修至 2.8%。他還預估，Fed 可能暫緩今年的某些升息。

CNBC 調查平均值顯示，Fed 今年將升息 4.7 次，把聯邦基金利率從近零水準提高到 1.4%，並且在 2023 年底之前達到 2%。

QT 指引

Fed 也可能對量化緊縮 (QT) 發表指引，華爾街的共識仍是 Fed 將從 6 月開始縮減資產負債表，但日益增加的不確定性代表情況可能有變。

美銀分析師 Mark Cabana 認為 Fed 將提供更多縮表細節。他表示，如果 Fed 決定放慢緊縮步調，可能在停止升息之前先暫時保持資產負債表不變。