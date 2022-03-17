俄烏戰爭、升息打亂景氣復甦 逾6成經理人看淡經濟成長力道

俄烏戰爭與升息預期引發全球股市震盪，逾 6 成經理人看淡未來 12 個月經濟成長，悲觀程度為金融海嘯以來之最，淨現金配置比重升至疫情爆發來最高的 5.9%，淨加碼股票比例則降至 4%。

根據美銀美林經理人調查報告顯示，俄烏衝突升級為戰爭，地緣政治風險擠下通膨與升息擔憂成為本月最大尾端風險，淨 64% 經理人認為未來 12 個月全球經濟將轉弱，悲觀程度為金融海嘯來之最，淨加碼商品比例升至 33% 的紀錄來最高水平，現金配置比重升至疫情爆發來最高的 5.9%，淨加碼股票比例則驟降至 4%。

對成長前景悲觀，受訪經理人對通膨可能是長期性的比例則自前月的 39% 升至 51%，62% 經理人預期停滯性通膨，比例為金融海嘯來最高。淨 14% 經理人認為市場流動性條件惡化，為 2020 年 4 月以來最差，雖然聯準會通常不會在市場流動性惡化時緊縮政策，但平均而言經理人仍認為聯準會將在今年升息 4.4 次。

就區域別而言，2 月因升息前景擔憂而遭淨減碼的美股，3 月重獲經理人淨加碼 12%，居各區域之首，歐元區則從上個月最受看好跌落至本月最被看壞，為 2020/5 來首度落入淨減碼，淨減碼比例 18% 為 2012 年 7 月來最高，而對新興市場的淨加碼亦自前月的 11% 降至 1%。

以產業別而言，醫療、能源與原物料為本 (3) 月前三名，淨加碼比例分別為 31%、25% 及 16%，對科技股淨加碼比例較上月增加 14 個百分點至淨 5%，為去年 12 月來最高。

此外，61% 經理人看好大型股表現將優於小型股，為 2012 年 7 月以來最高，淨 35% 經理人認為價值股表現將勝過成長股，自前月的紀錄最高水平 60% 下滑。

在最大尾端風險方面，俄烏衝突竄升為本月首位，其次為經濟衰退及通膨風險，而做多商品與油則為本月最擁擠交易的第一，其次為做多科技與 ESG。對影響金融市場穩定的潛在風險評分，地緣政治風險與貨幣政策風險則分列一、二名。