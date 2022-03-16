〈美股早盤〉俄烏談判傳佳音 中概股強彈 Fed會議登場 美股開高走高

俄烏兩國談判取得進展的正面消息不斷湧現，中國當局表態支持陸企海外掛牌，中概股全面強彈，稍晚聯準會（Fed）貨幣政策會議來襲，市場預估將升息 1 碼，美股周三（16 日）開高走高。截稿前，道瓊工業指數上漲近 450 點或近 1.33%，那斯達克綜合指數漲 1.82%，標普 500 指數漲 1.47%，費城半導體指數漲 2.5%。

克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，烏克蘭提出成為中立國但保留自己武裝部隊的提案，「可以被視為某種妥協」，令人心生希望，盼能透過談判結束戰爭。

據路透報導，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在俄國媒體上表示，目前正在討論烏克蘭的中立地位以及安全保證議題，現在已有相當明確的構想，已經接近達成協議。

另一項好消息是，近日慘遭血洗的中概股出現大幅反彈，主因是中國當局承諾將對國內市場提供穩定支撐，並繼續支持各類企業海外上市，激勵投資人信心紛紛重回股市逢低承接。有分析師表示，北京政府此舉最重要的是透露對中國大型科技股的管制可能很快將結束。截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 漲逾 15%、京東 (JD-US) 暴漲逾 21%、百度 (BIDU-US) 大漲 14%。

接著是 Fed 將於台灣時間凌晨 2 點公布最新的利率決議，市場預期至少會升息 1 碼，此外 Fed 還將公布新的利率點陣圖和經濟預期，主席鮑爾也將召開記者會。投資人聚焦 Fed 未來升息步調、通膨預期，以及如何在控制通膨與經濟成長間取得平衡，還有何時啟動縮表等消息。

其他消息方面，倫敦金屬交易所（LME）周三在開盤幾分鐘後就再次暫停鎳的交易，原因是「系統錯誤」導致少量交易低於其新規定的每日價格下限，LME 表示正在調查技術故障的原因，並將盡快重新開放鎳交易，此外低於每日價格下限執行的交易將會取消。

截至台北時間周三（16 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 1.32%，至每股 232.76 美元

富國銀行將輝達（Nvidia）列入口袋名單的精選股，預估輝達可能在即將到來的投資者日中公布好消息，並表示近期的市場低迷有助於輝達創造有利的風險報酬比。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.89%，至每股 183.29 美元

投行 Baird 認為波音股票在近期的拋售中是一個「看漲的新選擇」，並指出波音的 737 MAX 客機即將恢復向中國交付。據報導，日前從美國西雅圖起飛的一架波音 737 MAX 已飛往波音位於中國的完工中心，意味著該機型在中國停飛 3 年後距恢復商業航行更近一步。

美光 (MU-US) 早盤上漲 5.33%，至每股 77.10 美元

Bernstein 將美光（Micron Technology）股票評等從「低於大盤表現」（underperform）上調至「優於大盤」（outperform），並指出俄烏衝突不會對記憶體晶片供應或需求造成重大破壞。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月零售銷量月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 3.8%

美國 2 月零售銷量年增率報 17.6%，前值 12.3%

美國 2 月核心零售銷量月增率報 0.2%，預期 0.9%，前值 3.3%

美國 2 月進口物價指數月增率報 1.4%，預期 1.6%，前值 2%

美國 2 月進口物價指數年增率報 10.9%，預期 11.3%，前值 10.8%

美國截至 3/11 當周 EIA 原油庫存變動預期 - 160 萬桶，前值 - 186.3 萬桶

華爾街分析：

New York Life Investments 投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示將密切注意 Fed 點陣圖，預估將年可能升息 5 至 6 次，認為點陣圖預測更多次的升息將是一個鷹派信號，可能導致殖利率曲線提前反轉。

Saxo Bank 股票策略主管 Peter Garnry 強調，儘管目前俄烏兩國傳出談判進展，投資人押寶戰爭能很快得到解決，但目前市場仍充滿不確定性，他也提到中國股市反彈表明市場相當敏感，任何消息都會影響投資人情緒。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，石油市場的大幅波動的原因是投機者廣泛平倉西德州中質原油（WTI）、柴油和汽油期貨的多頭合約。