中概股不必擔心退市！中國表態支持陸企海外掛牌 將結束科技整改

在前幾天因擔憂美股中概股退市風險導致紐約和香港股市暴跌後，中國周三 (16 日) 表示將支持中國股市。

中國官方媒體周三報導，在國務院副總理劉鶴主持的金融穩定會議中，中美監管機構正就在美上市的中概股的合作計劃取得進展。

報導指出，「中國政府繼續支持各類企業海外上市。」文章指出，監管機構應「盡快完成」對互聯網平台公司的整改。

對周三會議的報導還表示，中國當局將努力穩定香港金融市場以及陷入困境的房地產行業。

香港恆生指數延續早盤漲幅，周三下午飆升 9%，從 6 年來的最低收盤價反彈。中國科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊 (TCEHY-US) 股價飆升超過 20%，而其他主要的中國科技股則大漲。

麥格理證券中國問題經濟學家胡偉俊 (Larry Hu) 在報告中表示：「中國最高領導人終於打破沉默，對近期的股市拋售做出回應。」「會議的基調很強烈，代表決策者對近期的股市暴跌深感擔憂。」

新冠疫情死灰復燃加上烏克蘭戰爭，對中概股被迫從美國交易所退市的擔憂加劇了投資人對經濟成長的擔憂。摩根大通中國互聯網分析師姚橙 (Alex Yao) 等團隊周一 (14 日) 表示，他們認為中概股在未來 6 到 12 個月內「不適投資」，並調降了研究中的 28 支股票的評級。

美國證券交易委員會 (SEC) 上周表示，5 家在美國上市的中國證券面臨退市風險。

這是 SEC 首次針對未遵守《控股外國公司責任法》的特定股票點名。該法案於 2020 年通過，如果美國監管機構連續 3 年無法審查公司財務審計，將允許 SEC 將中國公司從美國交易所下市。

中國證監會上周五 (11 日) 發表聲明表示，已和中國財政部合作與美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 的溝通取得進展，「我們相信，透過雙方的共同努力，能夠盡快做出符合兩國法律和監管要求的合作安排。」