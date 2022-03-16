〈俄烏衝突〉俄羅斯制裁美國！拜登、國務卿等13人全列黑名單

隨著美國不斷擴大制裁俄羅斯，俄羅斯外交部週二 (15 日) 宣布對美國總統拜登和多位美國官員共 13 人實施制裁。

俄羅斯外交部週二將拜登、美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)、國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)、參謀長聯席會議主席密利 (Mark Milley)、中央情報局 (CIA) 局長伯恩斯 (William Burns)、國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)、白宮發言人莎琪 (Jen Psaki)、拜登兒子亨特 · 拜登 (Robert Hunter Biden) 和前國務卿希拉蕊 (Hillary Clinton) 等 13 名機構負責人和美國知名人士列入俄羅斯「禁止入境名單」，並且凍結其在俄持有的任何資產。

俄方稱是在「互惠」的基礎上對美方實施制裁。(圖片：AFP)

俄羅斯外交部稱，俄羅斯是在「互惠」的基礎上對美方實施制裁，制裁不會妨礙與受影響個人進行必要的高層接觸。

該外交部還警告，後續可能會有更多制裁，黑名單將擴大到包括恐俄或助長煽動對俄羅斯仇恨的美國高級官員、軍事官員、立法者、商人、專家和媒體等。

俄國黑名單很大程度上是屬於「象徵性」的報復，亦顯示美俄關係正處於冷戰後最低點。

自全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已超越伊朗、敘利亞和北韓，成為全世界遭受最多制裁的國家，西方國家已經制裁俄國總統普丁、俄國高官、普丁親信和家人，以及俄國寡頭。

美國週二對 11 名俄國軍事領導人，實施新制裁，包括俄國國防部副部長克里沃魯奇科，白俄羅斯總統盧卡申科亦列入最新制裁對象。英國週二加大對普丁盟友的壓力，增加制裁超過 370 名俄羅斯人。