〈俄烏衝突〉俄羅斯制裁美國！拜登、國務卿等13人全列黑名單

俄羅斯總統普丁 (右) 和美國總統拜登 (左)。 (圖片：AFP)
俄羅斯總統普丁 (右) 和美國總統拜登 (左)。 (圖片：AFP)

隨著美國不斷擴大制裁俄羅斯，俄羅斯外交部週二 (15 日) 宣布對美國總統拜登和多位美國官員共 13 人實施制裁。

俄羅斯外交部週二將拜登、美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)、國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)、參謀長聯席會議主席密利 (Mark Milley)、中央情報局 (CIA) 局長伯恩斯 (William Burns)、國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)、白宮發言人莎琪 (Jen Psaki)、拜登兒子亨特 · 拜登 (Robert Hunter Biden) 和前國務卿希拉蕊 (Hillary Clinton) 等 13 名機構負責人和美國知名人士列入俄羅斯「禁止入境名單」，並且凍結其在俄持有的任何資產。

俄方稱是在「互惠」的基礎上對美方實施制裁。(圖片：AFP)
俄方稱是在「互惠」的基礎上對美方實施制裁。(圖片：AFP)

俄羅斯外交部稱，俄羅斯是在「互惠」的基礎上對美方實施制裁，制裁不會妨礙與受影響個人進行必要的高層接觸。

該外交部還警告，後續可能會有更多制裁，黑名單將擴大到包括恐俄或助長煽動對俄羅斯仇恨的美國高級官員、軍事官員、立法者、商人、專家和媒體等。

俄國黑名單很大程度上是屬於「象徵性」的報復，亦顯示美俄關係正處於冷戰後最低點。

自全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已超越伊朗、敘利亞和北韓，成為全世界遭受最多制裁的國家，西方國家已經制裁俄國總統普丁、俄國高官、普丁親信和家人，以及俄國寡頭。

美國週二對 11 名俄國軍事領導人，實施新制裁，包括俄國國防部副部長克里沃魯奇科，白俄羅斯總統盧卡申科亦列入最新制裁對象。英國週二加大對普丁盟友的壓力，增加制裁超過 370 名俄羅斯人。

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