優先打通膨！貨幣市場押注Fed升息循環的終點更高

一項重要的貨幣市場指標目前的定價顯示，美國在這波升息周期的利率高峰將高於原先預期，顯示交易員認為聯準會 (Fed) 更重視打擊通膨甚過經濟成長風險。

市場幾乎篤定 Fed 在美國周三將宣布升息 1 碼，且今年會有六到七次升息，但俄烏戰爭帶動大宗商品飆漲，並導致更多供應鏈中斷，通膨不斷升溫之下，市場重新思考 Fed 可能的升息路徑，包括聯邦基金利率的終點——也就是最高利率。

聯邦基金利率目前介於 0-0.25%，根據貨幣市場最新預期，聯邦基金利率將在 2023 年下半年達到最高點，而歐洲美元期貨 2023 年 9 月合約的隱含殖利率已升至 2.57%，該利率為市場預期的聯邦基金利率水準，過去一年共上揚 100 個基點，光是過去一周就上升 57 個基點。

這代表交易員如今預測聯邦基金利率終端約為 2.5%。今年大部分時候，歐洲美元期貨市場定價顯示的水準為接近 2%。

高盛經濟學家 Sven Jari Stehn 表示，該行預估聯邦基金利率最高點將介於 2.75% 到 3%，理由是疫情後的世界將出現勞動力市場緊俏、通膨居高不下，綠能投資受青睞，這些都支持較高的利率水準。

高油價刺激美國通膨升溫。(圖: AFP)

消費者對未來一年通膨預期再次升溫

美國 2 月通膨率年增 7.9%，續創 40 年新高，紐約聯準銀行周一 (14 日) 公布的最新報告也顯示，美國家庭對未來一年通膨率預期再次升溫，從 1 月預測的 5.8% 上揚到 6%，重回去年 11 月觸及的 2013 年至今高點。而且不論年齡、教育程度、所得水準，消費者的通膨預期都普遍升溫。

此外，受訪者預期未來一年收入明顯放緩，而未來一年支出將增加，支出增幅從 1 月預估的 5.5% 躍升至 6.4%。

消費者對未來三年的通膨預期也從 1 月的 3.5% 攀升到 3.8%，儘管 2 月讀數仍低於去年 11 月的 4.2% 巔峰。

市場預期高利率將持續更久

歐洲美元期貨市場不只預測聯邦基金利率將升得更高，也顯示保持在高點的時間更長久。儘管低流動性或多或少扭曲讀數，但最新定價顯示，未來 10 年利率都將保持在 2% 以上。

但貨幣政策過於緊縮，可能扼殺經濟成長、甚至造成衰退，尤其是目前能源價格高漲。

花旗分析師說：「可以確定一件事，Fed 的前瞻指引會在某個時間點從鷹派轉向鴿派。我們不確定 Fed 何時會須採取寬鬆政策，但這個周期可能比之前的都短。」