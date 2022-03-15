〈美股熱門股〉中國疫情升溫、追加劑引熱議 助疫苗股攻高

隨中國傳出新冠疫情再次爆發封城，以及美國就第四劑追加劑討論聲量日益增加，新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）及其合作夥伴 BioNTech 周一（14 日）盤中股價勁揚。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 上漲 13.1%，每股暫報 156.31 美元、輝瑞 (PFE-US) 上漲 3.49%，每股暫報 52.01 美元，BioNTech(BNTX-US) 上漲 14.43%，每股暫報 155.22 美元。

莫德納股價從去年最後一個交易日的收盤價每股 253.98 美元到最近的每股 156.31 美元來看，該檔股票仍處大幅下跌，巴倫周刊（Barron"s）指出，近期的反彈透露投資人的情緒發生轉變。

隨疫情逐漸緩和，莫德納面臨與其他有著更成熟疫苗技術對手競爭的壓力，由於這段過渡期的不確定性，投資人紛紛轉身離開莫德納。然而，近幾天新冠疫苗市場可能不會很快消失的消息，讓投資人逐漸恢復信心。

中國日前再度爆發疫情，東莞、深圳兩城市已宣布封城，根據紐時（NYT）的數據追蹤調查人士稱，過去兩周中國每日平均病例數增加 450% 以上。此外英國與歐洲因防疫限制鬆綁，部分地區的病例也略有增加，Omicron 的亞種變異株 BA.2 病例已超過最初的 Omicron 病毒株。

此外，輝瑞執行長 Albert Bourla 周一受訪時表示，有必要再接種輝瑞第四劑疫苗追加劑，此番言論一出後引起廣泛討論。儘管 Bourla 上周也發表過類似言論，但這次在中國疫情爆發的背景下，進一步引起社會關注。

Jefferies 分析師 Michael Yee 的報告指出，由於中國一直使用國產疫苗，即便病例激增也不會給莫德納帶來大量訂單，不過病例數增加可能會增加投資人預期，即更多的國家將在 2022 或 2023 年購買莫德納疫苗。

Yee 認為，雖然中國爆發疫情對莫德納訂單沒有幫助，但這也意味著疫情需要更長的時間來解決，全球需要更多的疫苗數量，且應該有利庫存。

莫德納執行長 Stephane Bancel 在 2 月曾表示，美國尚未從公司購買 2022 年的新冠疫苗，如果今年秋天預估要施打追加劑的話，就必須簽署一份新合約。