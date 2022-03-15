首波電動半卡擴大生產規模 尼古拉擬發行2億新股 增資14億美元

電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 將為進一步稀釋公司股權而尋求股東批准，擬新增發行 2 億股以籌集資金，因為該公司擴大生產首批電動半卡車的規模。

根據尼古拉上周五提交 SEC 的委託書，該公司稱增加 6 億股增至 8 億股符合公司及其股東的「最佳利益」，倘若股東在 6 月 1 日舉行的年度會議上不核准增資，「可能會縮限公司籌資以支撐業務目標的能力，並痛失重要商機，讓競爭對手搶先，負面衝擊公司財務表現和成長。」

尼古拉周一應聲大跌 8.64%，收每股 6.87 美元，自 52 周高點 19.52 美元大幅下跌，且今年迄今跌幅約 30%。該公司將靠增發股票籌資約 14 億美元。

根據 FactSet 的數據，尼古拉擁有約 4.14 億在外流通股。

尼古拉最近解決一項指控其誤導投資者的聯邦調查，其財務長 Kim Brady 上個月表示，公司將「密切關注股票資本市場，並在 2022 年適當時期籌措額外資金。」

尼古拉 2021 年底現金餘額為 5.22 億美元，預計 2022 年將支出 2.95 億美元至 3.05 億美元。據報導，該公司透過兩條股權線擁有約 4.36 億美元的可用流動性現金。

尼古拉上個月估計，2022 年將交車向客戶交付 300 至 500 輛其首批電池電動半卡車「Nikola Tre」，從而產生 9000 萬至 1.5 億美元的營收。

根據董事長 Stephen Girsky 說法，素有「卡車界特斯拉」之稱的尼古拉也將要求股東批准每位高層管理者每年 1 美元的薪酬，但高層正領著價值數百萬美元的股票獎勵，例如執行長 Mark Russell 去年總薪酬為 5600 萬美元的股票獎勵。

Russell 持有尼古拉股權 11.7%，包括與因醜聞不斷而在 2020 年 9 月離開公司的聯合創辦人米爾頓 (Trevor Milton) 共同持有的股權。

米爾頓涉嫌在 IPO 中欺騙投資人一案預計 4 月 4 日在曼哈頓進行審理。

