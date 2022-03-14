觀注俄烏戰事與Fed會議 10年期美債殖利率升至2.08% 為2019年7月來新高

10 年期美國國債殖利率周一 (14 日) 上午觸及 2.08%，為 2019 年 7 月以來的最高點，投資人密切關注俄烏戰爭和聯準會 (Fed) 的利率決定。

指標 10 年期美國國債殖利率上漲 7.4 個基點至 2.08%。30 年期美國國債殖利率飆升 7.4 個基點至 2.438%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 百分點。

烏克蘭首都基輔周圍的戰鬥周末愈演愈烈，俄羅斯軍隊轟炸了全國各地的城市，殺死了無法逃脫的公民。

俄羅斯和烏克蘭定於周一上午恢復和談，以建立穩固的停火協議。

除了烏克蘭的戰爭，投資人還期待 Fed 於周二 (15 日) 開始的為期 2 天政策會議的結果。

預計 Fed 將於周三 (16 日) 宣布將其目標基金利率從零上調 25 個百分點。

Quilvest Wealth Management 投資委員會成員帕克 (Bob Parker) 周一表示，全球各地的央行行長的確必須「控制通膨預期」。

他說，「我認為央行行長在短期內、以及從現在到第 3 季末的短期內，別無選擇，只能收緊貨幣政策。」「話雖如此，這是個重要問題，因為全球經濟將開始放緩。」他並補充說，如果 Fed 將美國經濟成長預期調降至 2%，他會感到驚訝。

周一將拍賣 600 億美元的 13 周票據和 510 億美元的 26 周票據。