防俄烏戰事衝擊物價 財部祭兩措施因應

俄烏戰火未歇，市場擔憂對我進出口影響，根據財政部最新報告指出，我對俄、烏兩國進出口依賴程度不大並無直接衝擊，但考量戰爭對於原物料與能源供需衝擊進一步影響物價，將祭出兩措施因應，包括調降大宗物資稅率與加速通關措施。

立法院經濟委員會 14 日將邀請財政部、國發會與中央銀行等部會就「俄烏戰爭影響全球能源 與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行專案報告。

根據財政部統計，俄羅斯與烏克蘭占我國進口總值約 1%、出口總值不及 1%，顯示我國對俄烏二國進出口依賴程度不大。

財政部指出，俄烏戰爭雖對我進出口無直接衝擊，仍有可能影響全球能源及原物料供需，因此將配合行政院決策機動調降大宗物資稅率，今 (111) 年 2 月 7 日起至 4 月 30 日止，機動調降大宗物資稅率，包含黃豆、小麥和玉米免徵營 業稅，奶油及烘焙用奶粉進口關稅減半，以減輕飼料成本及餐飲、糕餅業者營運負擔。

此外，汽柴油貨物稅於去 (110) 年 12 月 1 日及今年 2 月 7 日兩度調降，去年 12 月 1 日核定的水泥貨物稅減半、牛肉關稅減半、小麥關稅免稅等措施延長到 4 月 30 日，協助穩定民生物價。

其次則是加速通關措施，財政部說，因應俄烏戰爭，如相關機關有對特定大宗 物資加速通關需求，海關可提供設置通關即時服務窗口、快速驗放貨物、簡化進口文書及線上比對取代紙本等便捷措施，協助廠商進出口通關順利。

財政部說，我國對俄羅斯、烏克蘭進出口比重較低，且侷限部分貨品，貿易依賴度低，對我國產業衝擊有限，而近期戰爭引發國際大宗物資短缺，推升價格上揚，也將配合行政院穩定物價小組決策，持續滾動檢討機動降稅及加速通關措施，協助穩定國內物價。

