無懼俄烏戰爭 合庫銀三原則逢低加碼台股

俄烏戰爭拖累股市震盪，行庫趁機低接，合庫金 (5880-TW) 表示，目前台股占可運用資金比重約 3%，1 月時已趁高檔進行部分獲利了結，近期將趁股市震盪整理逢低承接，挑選低基期、高殖利率與基本面佳的標的布局。

值得注意的是，合庫金是唯一有俄債曝險部位的公股銀，統計對俄債券曝險約 2.4 億元，在俄國遭調降公債信評後，預估 3 月將認列損失 390 萬美元，(約新台幣 1.1 億元)。

合庫金強調，銀行對俄債曝險比重極低僅 0.06%，且俄國目前是採取以盧布方式給付利息，尚未出現違約情況，因此減損將根據債券評等與還本給付方式進行調整，但對整體營運影響不大。

媒體提問，在俄烏開戰、通膨壓力升溫情況下，是否影響美國聯準會升息步伐？合庫金則回應，目前可以確定聯準會將在 3 月升息 1 碼，預期台灣央行 3 月升息幅度落在半碼與 1 碼之間，至於升息次數將落在 1 到 2 次左右。

合庫金控今 (10) 日舉行第 4 季線上法說，去 (2021) 年稅後純益 211.87 億元、年增幅 23.65%，核心子公司合庫銀行稅後純益 188.61 億元、年增幅 26.65%，主要來自政府及公營機構放款及中小企業放款量成長，帶動利息淨收益增加及積極調整資產結構，資產品質大幅提升，致呆帳費用減少。

在資產品質部分，去年逾期放款比率為 0.22%，備抵呆帳覆蓋率為 541.67%，資產品質為近 40 年來最佳；第一類資本比率及資本適足率 (BIS) 分別提升至 12.93% 及 14.93%，符合金管會規定 D-SIBs 資本標準要求，持續保有健全資本水準。