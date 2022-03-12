聯合再生去年虧損大幅收斂79% 每股虧0.84元

太陽能大廠聯合再生 (3576-TW) 11 日公布去年財報，受惠太陽能模組需求暢旺、價格上漲，去年全年營運明顯好轉，稅後虧損 12.88 億元，較前年虧損 61.39 億元大幅收斂 79.02%，每股稅後虧損 0.84 元。

聯合再生去年第四季營收 41.24 億元，季增 17.69%，年增 51.84%，毛利率 7.06%，季增 0.93 個百分點，較前年同期轉正，營益率 - 4.19%，稅後虧損 4.39 億元，每股稅後虧損 0.43 元

聯合再生去年全年營收 143.02 億元，年增 14.32%，毛利率 5.1%，較去年轉正，營益率 - 5.74%，稅後虧損 12.88 億元，較前年虧損 61.39 億元大幅收斂 79.02%，每股稅後虧損 0.84 元。

聯合再生擁有充足營運資金，手上現金及約當現金約新台幣 52.5 億元，未來將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能 AFC 設備系統。

展望今年，隨著台灣太陽能案場建置量較去年大增，聯合再生在手模組訂單規模已超過既有產能，為配合市場需求，將投入大尺寸電池生產，擴產後台灣電池產能將達 1.3GW。模組產能目標為 1.2GW，估計今年在台市占率達 4 成。

太陽能系統部分，聯合再生在手標案囊括全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場與大型滯洪池，今年新增併網案量達 140MW。

聯合再生也自行開發太陽能案場，包括漁電共生約 100MW，並在地層下陷地區及不利耕作農地開發約 200MW 案場，全年總計可開發 300MW，為台灣綠能創能做出貢獻。

另外，經過 303 大停電後，儲能系統可調節電力平滑輸出，有效減少對電網的衝擊，且再生能源占比越來越高，聯合再生除積極參與台電儲能系統參與輔助服務的標案外，也開始自建 AFC 儲能設備，將建設 12.3MWh 的自持系統，預計今年第 3 季完工。