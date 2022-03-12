〈技嘉拆分網通事業〉去年大賺兩個股本EPS 21.01元 改寫歷年新高

技嘉 (2376-TW) 11 日公布去年財報，受惠旗下主要事業群動能延續挹注下，第四季純益達 37 億元，續創歷年單季新高，每股純益 5.83 元，累計全年大賺兩個股本，純益達 133.37 億元，年增 204.9%，每股賺 21.01 元，單季、全年雙寫新猷。

技嘉去年第四季營收 304.56 億元，季減 2.68%、年增 29.84%，毛利率 22.97%，季減 0.24 個百分點、年增 5.18 個百分點，營益率 11.49%，季減 1.17 個百分點、年增 7.01 個百分點，稅後純益達 37 億元，季增 3.05%、年增 235.92%，續創歷年單季新高，每股純益 5.83 元。

累計技嘉去年營收達 1219.05 億元，年增 44.1%，毛利率 24.27%，年增 7.17 個百分點，營益率 11.88%，年增 6.89 個百分點，稅後純益達 133.37 億元，年增 204.9%，淨利率 10.94%，年增 5.77 個百分點，全年三率三升、賺逾兩個股本，每股純益 21.01 元，同步創下歷年新高。

技嘉今日董事會也通過今年股東會預計在 6 月 14 日召開，至於去年股利政策仍有待董事會決議，不過預期現金殖利率將維持在 5% 以上。