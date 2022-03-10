〈美股早盤〉俄烏談判陷僵局 2月通膨率居高不下 國際油價續漲 美股開低走跌

美國最新公布的 2 月消費者物價指數（CPI）年增 7.9%，續創近 40 年新高，再加上俄烏兩國在土耳其談判仍無停戰進展，國際油價依舊走高，美股周四（10 日）開低走跌。截稿前，道瓊工業指數下跌逾 300 點或近 0.98%，那斯達克綜合指數跌 1.27%，標普 500 指數跌 0.94%，費城半導體指數跌 2.48%。

美國勞工部公布 2 月 CPI 年增 7.9%，略高於經濟學家預估預估的 7.8%，年增幅續創近 40 年高點，核心 CPI 年增 6.4%、月增 0.5% 均符合預期，不過同樣創下自 1982 年以來最快增幅。

其中核心 CPI 是聯準會（Fed）最關注的通膨數據，雖然此次表現並符合預期，但無論如何市場預估，央行將在下周的貨幣政策會議後升息 1 碼。經濟學家原本預計 CPI 會在 3 月到達高峰，但如今他們認為，要到春季晚些時候才會見頂，近期飆漲的油價格，也主要會反映在 3 月及 4 月數據。

同日勞工部公布的另一項初領失業金人數增加 1.1 萬人至 22.7 萬人，高於市場預期的 21.7 萬人，儘管人數有所增加，但仍維持在歷史低點附近。

俄烏戰況方面，兩國於土耳其就停火談判協商並無進展，不過烏克蘭外長庫列巴在會後記者會上表示，將繼續推進停火談判阻止戰爭，俄國外長拉夫羅夫則表示，俄國總統普丁並不反對與烏克蘭總統澤倫斯基進行會面討論。

國際油價方面，阿聯駐華盛頓大使 Yousef al-Otaiba 曾表態支持石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）成員國加快提高石油產量，消息傳開後油價一度閃崩，但隨後阿聯能源部長便出面澄清仍支持 OPEC + 當前增產協議，油價應聲反彈。

截稿前，布蘭特原油 5 月合約結算價上漲 4.78%，每桶暫報 116.45 美元，西德州中級原油（WTI）4 月合約結算價上漲 3.94%，每桶暫報 112.99 美元。

歐洲方面，歐洲央行（ECB）周四選擇維持利率不變，繼續在評估俄羅斯入侵烏克蘭的經濟影響時保持謹慎。ECB 的基準再融資利率維持在 0%，邊際貸款利率保持在 0.25%，存款利率保持在 - 0.5%。

截至台北時間周四（10 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 327.13 點或 0.98%，暫報 32,959.12 點

那斯達克綜合指數下跌 168.79 點或 1.27%，暫報 13,086.75 點

標普 500 指數下跌 40.28 點或 0.94%，暫報 4,237.06 點

費半下跌 81.43 點或 2.48%，暫報 3,200.75 點

台積電 ADR 下跌 0.58% 至每股 104.34 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.9780%

紐約輕原油上漲 4.46% 至每桶 113.55 美元

布蘭特原油上漲 5.13% 至每桶 116.84 美元

黃金上漲 1.04% 至每盎司 2,008.80 美元

美元指數上漲至 98.24

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 4.29%，至每股 2,904.97 美元

亞馬遜日前宣布 1 拆 20 的股票分割計畫，使該股對投資人更具吸引力，該公司表示，這次分割是為了讓公司在管理股權方面，有更大的靈活性，也可以讓散戶更容易投資。市場認為，亞馬遜此次股票分割計畫有機會成為道瓊成分股。此外，亞馬遜也宣布將實施 100 億美元的庫藏股計畫。

京東 (JD-US) 早盤下跌 15.74%，至每股 52.58 美元

京東周四公布第四季財報，雖然營收年增 23% 至人民幣 2,759 億元（合 436.4 億美元）略高於市場預估 2,744.5 億元，但由於營運成本飆升、消費者支出放緩，增幅為 6 季以來最疲軟，第四季經調整後每股獲利報人民幣 2.21 元，優於分析師預估的 1.54 元。

Asana(ASAN-US) 早盤下跌 4.29%，至每股 38.95 美元

應用軟體業者 Asana 第四季財報表現出色，營收年增 64% 至 1.119 億美元，不僅優於先前公司預估的 1.045 億至 1.055 億美元區間，也高於市場預估的 1.052 億美元，Q4 虧損 4,690 萬美元，合每股虧損 0.25 美元，略低於分析師預估的每股虧損 0.28 美元。不過該公司預估 2023 會計年度可能會出現高於預期的虧損，讓 Q4 出色財報蒙塵，該公司預估全年虧損為 1.629 億美元，或每股虧損 0.48 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 CPI 年率報 7.9%，預期 7.8%，前值 7.5%

美國 2 月 CPI 月率報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.6%

美國 2 月核心 CPI 年率報 6.4%，預期 6.4%，前值 6%

美國 2 月核心 CPI 月率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上周（截至 3/5）初領失業金報 22.7 萬人，預期 21.7 萬人，前值自 21.5 萬人上調至 21.6 萬人

美國上周（截至 2/26）續領失業金報 149.4 萬人，預期 145 萬人，前值自 147.6 萬人下調至 146.9 萬人

綠：美國 CPI 月增率，藍：美國 CPI 年增率（圖：Zerohedge）

華爾街分析：

Pacific Investment Management 多資產投資組合經理 Erin Browne 預計，在 2022 年的剩下的時間內，通膨將持續走高，對大宗商品造成重大衝擊，而且由於俄烏衝突，部分供應鏈困境將會加劇。

美國資產管理公司景順投信（Invesco）分析師 David Chao 表示，從央行角度來看俄烏戰爭可能造成消費者物價指數近一步上漲的壓力，讓供應面受到衝擊。隨投資人評估兩國衝突對通膨影響以及 Fed 可能採取的行動，每股目前處在觀望氛圍，波動性增加。