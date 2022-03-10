〈俄烏衝突〉兩機械大廠暫停在俄業務、礦業巨擘力拓終止所有商業關係

美國機械設備巨頭開拓重工 (CAT-US)、 迪爾 (Deere)(DE-US) 周三 (9 日) 宣布暫停在俄羅斯業務，礦業巨擘力拓 (Rio Tinto) 也宣告終止與俄羅斯企業的所有商業關係。

開拓重工表示，供應鏈中斷和制裁等因素，讓公司在俄羅斯的業務更具挑戰性，因此決定暫停當地工廠運作。迪爾則表示，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，該公司已在兩周前暫停向俄羅斯運輸機械設備，隨後也停止對白俄羅斯的運送作業。

迪爾主要負責供應曳引機、播種機和收割機等農業設備，開拓重工業務涉及建築、礦業和石油等工業用設備，均為全球主要農工業機械設備供應商。

迪爾在俄羅斯奧倫堡州 (Orenburg) 生產播裝和耕作設備，在多莫傑多沃 (Domodedovo) 設有零件倉庫，並在烏克蘭設有一間營銷辦公室，兩國約占其全年銷售額 3%，開拓重工分別在俄羅斯莫斯科 (Moscow) 和 Tonso 設有零件運輸中心和工廠。

另一方面，力拓發言人同日也宣布終止與俄羅斯企業的商業關係，是第一家與俄國切割的礦業巨擘。

在宣布消息以前，力拓一位高層表示，公司正在為蒙古 Oyu Tolgoi 的銅礦業務尋找替代燃料來源，但不認為可以完全斷絕與俄羅斯的採購關係。