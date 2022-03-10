美國醫保業者Anthem計劃更名為Elevance Health

Anthem Inc (ANTM-US) 周四 (10 日) 表示，它打算更名為 Elevance Health Inc，因為該公司希望將業務重點轉移到健康保險業務之外。

這不是這家美國健康保險公司第一次重塑品牌，它在大約 8 年前的原名是 WellPoint Inc。

該保險公司發表聲明表示，品牌重塑是公司優化其品牌組合的第一步。它補充說，Anthem 的 Blue Cross Blue Shield 保險業務不會更名。

該公司在多州執行 Blue Cross Blue Shield 保險業務，面對 Cigna Corp (CI-US) 等競爭對手與美國最大藥房福利管理公司 (PBM) 合併，該公司一直試圖在不斷變化的健康保險領域競爭。

Anthem 在 2019 年結束與 Express Scripts Holding Co 的長期合作，隨即推出其店內藥房福利管理業務 IngenioRx；Express Scripts Holding Co 現在已是 Cigna 業務的一部分。在截至 12 月 31 日的當季，IngenioRx 約占 Anthem 總營業收入的約 19%。

該公司於去年 4 月收購了家庭護理管理公司 myNEXUS Inc。