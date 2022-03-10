史上首次 中國逾20家績優公司密集揭露月報 釋出「維穩」信號？

繼周一（7 日）貴州茅台 (600519-CN) 、周二永輝超市 (601933-CN) 、中芯國際 (688981-CN) 後，中國上市公司周三盤後密集發布史上首份月度經營數據公告，累計家數已超過 20 家。

財聯社報導，山西汾酒 (600809-CN) 、通威股份 (600438-CN) 、片仔癀 (600436-CN) 、藥明康德 (02359-HK) 、天賜材料 (002709-CN) 、滬矽產業 (688126-CN) 、今世緣 (603369-CN) 等 19 家上市公司在周三盤後揭露頭兩月經營數據，家數之多，史上首見。

統計數據顯示，所有已發布月報的上市公司，營收和淨利均正成長，換句話說，這是績優股的「集體吶喊」。頭兩月淨利年成長排名方面，通威股份以 650% 勇奪第一，天賜材料以 470% 位居第二。

若以產業劃分，可謂五花八門，既有光伏、鋰電、新能源車等新興產業，也有銀行、有色、汽車、零售百貨等傳統產業。

周三盤後發布 1-2 月主要經營數據的上市公司，已不再侷限於貴州茅台、永輝超市、中芯國際等滬深 300 成分股，其中攀鋼釩鈦所屬中證 500 和深成 500 成分股，景津裝備屬於上證 380 成分股，國芳集團則是非指數成分股。

山西汾酒證券事務部人士透露，首次揭露月度經營數據的原因，「可能是最近股市下行，公司領導希望提振市場信心，加上我們本身經營也不錯。」

至於上市公司是否會延續「月度經營數據公告」模式，多數業者不確定是否會繼續公布月度經營數據。消息人士表示：「我們 4 月份會披露 2021 年年報和一季報（第 1 季財報），屆時會有更詳細的數據，不一定每月都會披露這樣的數據了。」