〈陸港盤後〉A股上演「深V」反彈 成交額連五日破兆

中國 A 股三大指數周三（9 日）盤中跌幅一度超過 4%，深成指更一度重摔逾 5%，隨後 A 股上演「深 V」反彈，滬指守住 3,200 點大關，兩市成交額連續第五個交易日破兆。

滬指周三收盤大跌 1.13% 至 3,256.39 點，深成指跌 1.12% 至 12,107.17 點，創業板指跌 0.63% 至 2,566.72 點。

滬深兩市成交額連續第五個交易日破兆，合計人民幣 1.1617 兆元，北向資金淨賣出 109.34 億元，「滬股通」淨賣出 52.82 億元，「深股通」淨賣出 56.52 億元。

中國神華 (01088-HK) 股價勁漲逾 6%，平煤股份 (601666-CN) 、淮北礦業 (600985-CN) 、潞安環能 (601699-CN) 、陜西煤業 (601225-CN) 也同步走高，原因是國家能源局表示，要增強煤炭供應能力，加快儲油儲氣設施建設。

港股恆生指數收盤跌 0.67% 至 20,627.71 點，恆生科技指數漲 0.26%。

「市場底」來了嗎？財聯社報導，近來貴州茅台 (600519-CN) 、中芯國際 (688981-CN) 、山西汾酒 (600809-CN) 、永輝超市 (601933-CN) 等指標企業陸續罕見發布月度經營數據，可能是提振投資人信心的原因之一。

川財證券表示，目前中國市場面臨「外憂、內穩」的局面。在國際方面，俄烏衝突持續影響大宗商品，升高全球通膨預期；在國內方面，近期中國公布的全年經濟目標、專項債等數據，都凸顯今年財政政策相對積極，在國內流動性相對充裕、企業利潤有一定保障的情況下，投資人對於海外風險不必過度悲觀。

中金公司說，投資人仍需密切關注俄烏局勢等外部環境對國內市場的影響，區域風險上升，可能使中國「穩增長」政策面臨更加複雜的局面，可能使「穩增長」變得更為緊迫，但若地緣風險未大幅超出預期，投資人對 A 股後市不必過於擔憂。