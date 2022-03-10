〈陸港盤後〉產業龍頭護盤 滬深兩市3,600股飄紅

中國 A 股三大指數周四（10 日）「漲聲一片」，深成指與創業板指的漲幅都超過 2%，滬深兩市成交額連續第六個交易日破兆，約 3,600 檔個股飄紅，原因是指標性企業罕見密集揭露月度經營數據，展現護盤決心。

滬指周四收盤大漲 1.22% 至 3,296.09 點，結束連續五天的跌勢，深成指勁漲 2.18% 至 12,370.95 點，創業板指勁揚 2.67% 至 2,635.19 點。兩市合計成交人民幣 1.0787 兆元，北向資金淨賣出 33.74 億元。

滬深兩市共計逾百檔個股的漲幅超過 10%，約 3,600 檔個股飄紅。醫藥、化纖、釀酒等類股強勢拉升，航空、建材、化工、地產、建築、汽車、鋼鐵、金融等族群同步走高。

香港恆生指數收盤大漲 1.27%，恆生科技指數漲 0.97%。

山西汾酒 (600809-CN) 、通威股份 (600438-CN) 、片仔癀 (600436-CN) 、藥明康德 (02359-HK) 、天賜材料 (002709-CN) 、滬矽產業 (688126-CN) 、今世緣 (603369-CN) 等 19 家上市公司在周三盤後揭露頭兩月經營數據，家數之多，史上首見。

山西汾酒證券事務部人士透露，首次揭露月度經營數據的原因，「可能是最近股市下行，公司領導希望提振市場信心，加上我們本身經營也不錯。」

華福證券表示，俄烏衝突已逐步被投資人所預期，工業品、資源品價格也逐步回歸理性；儘管本月美國聯準會（Fed）可能升息，但中國人民銀行（央行）的貨幣政策仍可能進一步寬鬆，投資人對基本面、流動性的悲觀預期有望迎來階段性修正。

國泰君安認為，由於市場政策面支撐力道較大，整個市場估值水準不高，250 周均線支撐力較強，預料經過九天宣洩後，投資人恐慌情緒將有所收斂，短期內市場有望進入區間震蕩格局，建議投資人就地臥倒，等待反彈。