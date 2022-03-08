歷史首次 中國股王出手護盤 後市怎麽看？

中國 A 股「股王」貴州茅台 (600519-CN) 股價周二（8 日）盤中大漲逾 3%，並帶動白酒類股走高，原因是茅台周一首度發布月度經營數據，似乎意在展現護盤決心。

茅台股價周二盤中大漲 3.07% 至人民幣 1,759.38 元。茅台周一突然發布公告，表示頭兩月營收約 202 億元，淨利約 102 億元，都約較去年同期激增 20%。

這是茅台首度發布月度經營數據，茅台並聲稱，這是正常訊息披露，市場無需過度解讀。

平安證券說，茅台的營收和淨利時同步躍增 20% 左右，增幅分別大於去年第 1 季的 10.93% 及 6.57%，顯示今年迎來業績「開門紅」。

儘管茅台的業績不俗，但投資人仍不領情，截至周一收盤，今年來股價累計下跌 16.7%。在此背景下，外界普遍認為茅台罕見披露頭兩月業績，似乎是「穩定軍心」的信號。

展望後市，光大證券認為，年初以來受市場震盪干擾，茅台股價明顯回落，提高配置價值，且頭兩月數據基本已呈現首季業績成長，茅台有望迎來財報催化行情。

國海證券也說，外資流出與政策擔憂，是此前白酒類股走低主因。目前此類股仍處於財報真空期，投資人仍擔心疫情反覆與經濟下行，資金面難以形成合力。不過，國海證券認為，白酒族群股價下跌與基本面無關，第 1 季將很可能出現「開門紅」。