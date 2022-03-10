阿聯改口說仍支持OPEC+逐步增產協議 油價聞訊反彈

國際油價周三 (8 日) 閃崩重挫逾 10%，原因是阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 駐華盛頓大使呼籲石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 加快增產腳步，但不到幾小時，阿聯能源部長便出面澄清仍支持 OPEC + 當前增產協議，油價應聲反彈。

阿聯能源部長在推特上說，阿聯致力於實現 OPEC + 的協議，「我們相信 OPEC + 帶給石油市場的價值。」

即使國際油價近來大漲，OPEC + 日前仍決議維持現行每月增產 40 萬桶的步調，並未理會美國和盟友的呼籲。

然而根據阿聯駐美使館幾小時前在推特發布的聲明，大使 Yousuf Al Otaiba 說：「我們支持增產，並鼓勵 OPEC + 考慮提高產量。」美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周三也說，阿聯支持增產。

阿聯改口後，在亞洲時段周四 (10 日) 開盤的美國西德州中質原油 (WTI) 跳漲 3 美元，截稿前仍漲 2.01 美元或 1.9%，報每桶 110.71 美元，該期貨周三重挫 12.5%，創去年 11 月至今最大跌幅。

布蘭特原油期貨周三收盤也暴跌 13.2% 至每桶 111.14 美元，從前一日的 14 年高點回落。

分析師：OPEC + 增產有難度

雖然阿聯和沙烏地阿拉伯都有閒置產能，但由於過去幾年石油基礎建設低落，一些 OPEC + 產油國目前要達到產量目標，已經要耗費很大力氣，代表未來進一步增產不容易。

Commonwealth Bank 大宗商品分析師 Vivek Dhar 說：「我們認為，OPEC + 要在這個環境下增產的挑戰性很高。」