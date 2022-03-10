〈能源盤後〉原油驟跌13% 自近14年高點回落

原油期貨價格周三 (9 日) 驟跌 13% 以上，前一日 WTI 原油甫登上近 14 年高點，係因當日美政府宣布禁止進口俄羅斯能源。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 15 元或 12.1%，收每桶 108.70 美元，自前一日登上的 2008 年 8 月 1 日 以來高點回落。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 16.84 美元或 13.2%，收每桶 111.14 美元，自前一日登上的 2008 年 7 月 22 日 以來最高點回落。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1 美分，收每百萬 Btu 4.526 美元

4 月交割的汽油期貨價格下跌 10.6%，收近每加侖 3.294 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格大跌 21.9%，收每加侖 3.464 美元，創 1991 年 1 月以來最大單日跌幅。

汽油和熱燃油期貨價格周二均收創紀錄高點。

市場推動力

自俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，在波動的交易走勢中，原油價格已然飆漲。

美國拜登總統周二宣布禁止自俄羅斯進口石油、天然氣 (LNG) 和煤礦。俄羅斯是全球第二大石油出口國，通常每日出口 450 萬桶原油和 250 萬桶石油產品。然而，去年美國進口的石油和石油產品中只有約 8% 來自俄羅斯。白宮周二表示，去年美國每日自俄羅斯進口近 70 萬桶的原油和精煉石油產品。

Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示，WTI 原油仍處於超買狀態，可能繼續回落至 107 美元至 112 美元之間的初始支撐區域。

然而，價格回落不會動搖石油和廣泛能源總合體技術面看漲的前景，「如果俄烏局勢明顯惡化，油價可能很快就衝向史上高點，衡量的移動目標約為每桶 145 美元，僅比先前的紀錄低 2 美元。」WTI 原油在 2008 年 7 月觸及 147 美元以上的盤中高點。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjørnar Tonhaugen 表示，如果西方盟國加入美國一起禁止進口俄羅斯能源，可能會造成市場 430 萬桶 / 日的缺口，這無法迅速用其他供應來源取代。

在這種情況下，油價必須上升到足以破壞需求的程度，接著再透過更高的活動來激勵供應反應 (這兩者時間上約相差數月)，在更高的供應 / 需求 / 價格上的交叉點讓市場重新平衡。

Tonhaugen 估計，如果俄羅斯 4 月停止向西方出口石油，只有維持對中國和印度的石油出口量，那麼 Brent 原油必須在夏季前達到每桶 240 美元，才能破壞需求。

庫存報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (3/4 止) 美國原油庫存下降 190 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週原油庫存下降 70 萬桶。API 周二公布上周美原油庫存增加 280 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油庫存下降 520 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週汽油庫存下降 220 萬桶，蒸餾油庫存下降 180 萬桶。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存當周小幅下降 60 萬桶。

另外，S&P Global Commodity Insight 的一項調查顯示，OPEC + 成員國 2 月份產量配額為 3838 萬桶 / 日，仍較其集體生產目標少了 76.4 萬桶 / 日。