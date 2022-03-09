〈俄烏衝突〉美欲彌補禁運缺口 拉近與石油商關係、擬開放委內瑞拉出口

美國總統拜登周二 (8 日) 宣布俄國石油禁運令，但坦言國內將因能源價格上漲付出代價，為了補足潛在的供給缺口，據悉美國官員找埃克森美孚 (Exxon Mobil) 等頁岩油業者會商，改善彼此溝通，同時要求委內瑞拉供應一部分石油給美國，作為放寬對委國制裁的條件。

美國頁岩油業與拜登政府關係一向疏離，但面對潛在供給缺口和高漲的油價，美國能源部長 Jennifer Granholm 在內的官員本周藉著 CERAWeek 會議契機，私下會晤埃克森美孚 (XOM-US)、殼牌 (Shell) 等企業。不僅如此，據說拜登政府在宣布禁運之前，也先和石油業通話說明制裁內容。

二疊紀盆地最大產油商先鋒自然資源 (Pioneer Natural Resources)(PXD-US) 執行長 Scott Sheffield 說，美國有能力在 18 個月把原油生產率提高一倍，但一切需要與拜登政府、公司股東之間的合作。他拒絕回應是否受邀與會，但表示聽說拜登已經「改變心意」。

另一方面，路透引述兩名消息人士報導，美國官員正在尋求彌補供給缺口的方法，已要求委內瑞拉供應一部分石油給美國，作為放寬對委國制裁的條件。

美國之前不曾要求豁免制裁國家，在解禁後把東西銷往特定目的地。委國從 2019 年就受到美國能源制裁。

若美國解禁，最後一家仍在委國營運的美國油商雪佛龍 (CVX-US)，可能是第一順位受益者，因該公司將可恢復委國一部分原油生產，把油品出口到自家和其他同業位於美國墨西哥灣沿岸的煉油廠，彌補俄國石油的缺口。雪佛龍拒絕對報導置評。

英美相繼宣布對俄國祭出石油禁運令之後，國際油價在亞洲盤周三 (9 日) 保持漲勢，截稿前，西德州原油期貨上漲 2.1% 至每桶 126.29 美元，布蘭特原油上漲 2.56% 至每桶 131.26 美元。