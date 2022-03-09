油價漲破百元大關？ 全球央行貨幣政策可能有變！

閱讀本文您將會了解： 地緣政治對油價的衝擊，將導致全球主要央行政策被迫調整。 油價對通膨的干擾，在不同市場有不同的影響。 美、歐、亞三大市場的貨幣政策預期。

【事件】

自從俄羅斯在今年 2 月 24 日揮軍烏克蘭以來，國際油價不斷上漲，在去年 12 月初，油價還停留在每桶 70 美元上下，但隨著俄、烏地緣衝突的持續升級，油價已來到每桶 110 美元以上 (截至 3 月 4 日)，短線漲幅逼近 60%，不但導致各國的能源價格出現變化，也衝擊到各國央行對通膨的預期與貨幣決策的方向。

【評析】

根據歷史經驗，在戰爭的背景下，市場的震盪多屬於短線，但由於俄羅斯與烏克蘭在能源與糧食供應上都扮演重要角色，所以兩國間的軍事衝突，造成市場更多的擔心，其實反應的就是能源供應與通膨預期。

雖然美國一月份的通膨率高達 7.5%，已創下近 40 年的新高，但當時的通膨數字並沒有反映目前高漲的油價，所以市場已預期，2 月份美國的通膨可能會在油價的帶動下繼續走高。(延伸閱讀：市場起風了！解鎖 2022 年投資的 7 大投資關鍵)

然而，由於地緣政治對通膨衝擊的不確定性，所以聯準會主席鮑爾已率先指出三月僅會升息一碼，市場也陸續預期今年聯準會的升息次數，可能會從原來的 6 次減少到 5 次，且每次也只會升息一碼，可見當前高漲的油價及不確定性，已讓聯準會放緩了利率正常化的節奏。

然而，對歐洲來說，由於對於俄羅斯能源依存度相對較高，近期俄、烏衝肯定將讓歐洲近期通膨明顯走高，所以和美國不同的是，市場已預期歐洲央行在今年可能會中止原訂的縮減購債計畫，並改為繼續維持寬鬆的貨幣政策。

在亞洲，由於各國經濟發展的落差極大，對較富裕的亞太國家（日、韓、澳洲）來說，儘管油價上漲不容易引發央行上調利率，但長期來看，這些國家的央行也終究要面對利率正常化的壓力。另一方面，對於一些不較富裕的亞洲國家 (如印度)，高漲的油價將會給民間消費帶來更大的負擔，並讓當地央行面臨升息的壓力；倘若當地股市評價面又偏貴，可能也會給外資找到賣出股票的理由。(延伸閱讀: 新興股市：價值優勢明顯 但須留意通膨侵蝕企業獲利)

然而，由於所處經濟週期不同，以穩增長為基調中國人行的貨幣政策反而會趨向寬鬆，並不會因為油價高漲而有所動作。所以從近期北上資金的方向來看，中國股市反而出現了投資吸引力。

總結上述我們發現，當前地緣危機和高漲的油價，的確可能影響到各國原本規劃的貨幣政策，但從歷史來看，由於地緣衝突終究屬於短期事件，全球經濟還是會維持擴張的格局，建議投資人在未來這段期間，透過多元的資產配置平衡風險。(延伸閱讀: 俄烏開戰但全球經濟衰退風險低，多元配置應對短期變化)

基於油價快速竄升，市場已調整了對美國貨幣政策的預期。

資料來源：彭博財經社，FactSet，美國聯準會，摩根資產管理。市場預期由隔夜指數交換遠期利率數據得出。所示聯準會預測為聯邦公開市場委員會成員預測值的中位數。《環球市場縱覽－ 美國版》。最新資料截至 2022 年 2 月 25 日。

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